ברגע האחרון: שר החינוך הודיע - אלו הכיתות שייפתחו מחר

בהמשך לעדכון מדיניות ההתגוננות שפורסם הערב על ידי פיקוד העורף, הוחלט על החרגה משמעותית המאפשרת את קיום הפעילות החינוכית במסגרות החינוך המיוחד. ההחלטה התקבלה לבקשת שר החינוך, יואב קיש, מתוך הבנה לחשיבות הקריטית שבשמירה על הרצף הטיפולי והחינוכי עבור התלמידים גם בימי לחימה.

הפעילות תתאפשר באזורים שבהם מדיניות פיקוד העורף מתירה פעילות חינוכית, וזאת בכפוף לעמידה מלאה בהנחיות המיגון התקפות לאותו מרחב.

חזרה מדורגת ועדכונים מהרשויות

במשרד החינוך מדגישים כי הפעלת המסגרות לא תהיה מיידית בכל מקום, אלא תיעשה באופן מדורג. זאת כדי לאפשר לרשויות המקומיות ולהנהלות המוסדות זמן היערכות לוגיסטי וביטחוני.

ההורים מתבקשים לעקוב אחר הודעות פרטניות שיימסרו להם ישירות על ידי הרשויות המקומיות ומנהלי המוסדות, שיעדכנו בדבר שעות הפעילות המדויקות ומועדי הפתיחה של כל מסגרת.

דגש על נושא ההסעות

נקודה חשובה שעל ההורים להכיר: בשלב זה, הסעות תלמידי החינוך המיוחד למסגרות לא יופעלו כסדרן. הגעת התלמידים תיעשה על ידי ההורים בלבד, וזאת בהתאם לנוהל הביטחוני המעודכן ולהנחיות פיקוד העורף לנסיעה בדרכים בזמן חירום.

משרד החינוך מסר כי הוא עומד בקשר רציף עם גורמי הביטחון וכי עדכונים נוספים יימסרו בהתאם להתפתחויות בשטח.