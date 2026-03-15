פיקוד העורף מאשר: כך ההתרעות יישלחו מהיום

פיקוד העורף אישר את השינוי באופן שליחת ההתרעות המקדימות מיד עם זיהוי שיגור טילים מאיראן. כל הפרטים

פיקוד העורף אישר היום (ראשון) את השינוי המשמעותי במדיניות ההתרעה, כפי שפורסם לראשונה אמש. המהלך נועד לדייק את ההנחיות לציבור ולמנוע הפרעות מיותרות בשגרת החיים בזמן חירום.

במסגרת השינוי, יצומצמו האזורים שבהם תתקבל התרעה על ירי טילים. הדבר יתבצע באמצעות חלוקה מדויקת ופרטנית יותר של אזורי ההנחיה המקדימה, כך שההתרעה תגיע רק למי שהיא רלוונטית עבורו.

עד היום הוגדרו חמישה אזורי התרעה ממוקדים בלבד. כעת, בפיקוד העורף מיקדו את המערכות והרחיבו משמעותית את מספר האזורים. המטרה היא להוריד את מספר האנשים שמקבלים התרעה מוקדמת כשאין בכך צורך מבצעי.

על פי ההערכות המקצועיות, השדרוג יוביל לצמצום של 30% עד 50% בכמות ההתראות המקדימות המתקבלות ללא אזעקה. זהו צעד משמעותי להקלת העומס על העורף הישראלי.

חשוב להבהיר כי השינוי נוגע להנחיות המופצות בהודעות המשתלטות על הנייד (Cell Broadcast), ביישומון פיקוד העורף, בפורטל החירום ובטלגרם. המערכת המדויקת תבטיח שברגע האמת, רק מי שבאמת נמצא באזור האיום יוקפץ.