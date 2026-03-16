ריקול ענק למשקה האנרגיה XL: "לא לצרוך את המוצר"

חברת טמפו משקאות בע"מ מודיעה היום (שני) לציבור הצרכנים על עצירת מכירה ואיסוף יזום מהמדפים של משקאות האנרגיה XL מהסדרה הכשרה לפסח.
על פי הודעת החברה, ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקות סנסוריות פנימיות ופניות שהתקבלו מלקוחות, שדיווחו על ריח לא אופייני וחריג ועל הבדלים בטעם במוצרים הכשרים לפסח. בחברה מבהירים כי השינוי בטעם ובריח נובע מהמתכון השונה המשמש לייצור המוצר עבור דרישות הכשרות המיוחדות לחג.
להלן פרטי המוצרים המיועדים לאיסוף:
מוצר: XL
ברקוד: 5906485301012
אצוות: L86057 עד L86071
תאריכי תפוגה: 25/12/25 עד 12/01/26
מוצר: XL TEN
ברקוד: 5902198160403
אצוות: L86054 עד L86057
תאריכי תפוגה: 23/12/26 עד 25/12/26
איך מזהים את המוצר? על הפחיות מופיע הכיתוב "מתכון לפסח" בצמוד להדפסת התאריך.
מטמפו נמסר כי ההודעה יוצאת בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות (מחוז מרכז). צרכנים המחזיקים במוצרים אלו מתבקשים שלא לצרוך אותם ולפנות לשירות הצרכנים של החברה בטלפון: 1-800-300-370 לצורך קבלת מענה.
