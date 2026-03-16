ריקול ענק למשקה האנרגיה XL: "לא לצרוך את המוצר"

חברת טמפו הודיעה על ריקול (איסוף יזום) של פחיות XL ו-XL TEN מהמהדורה הכשרה לפסח. זאת בעקבות תלונות צרכנים על טעמים וריחות לא אופייניים. אלו פרטי המוצרים להחזרה

חברת טמפו משקאות בע"מ מודיעה היום (שני) לציבור הצרכנים על עצירת מכירה ואיסוף יזום מהמדפים של משקאות האנרגיה XL מהסדרה הכשרה לפסח.

על פי הודעת החברה, ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקות סנסוריות פנימיות ופניות שהתקבלו מלקוחות, שדיווחו על ריח לא אופייני וחריג ועל הבדלים בטעם במוצרים הכשרים לפסח. בחברה מבהירים כי השינוי בטעם ובריח נובע מהמתכון השונה המשמש לייצור המוצר עבור דרישות הכשרות המיוחדות לחג.

להלן פרטי המוצרים המיועדים לאיסוף:

מוצר: XL

ברקוד: 5906485301012

אצוות: L86057 עד L86071

תאריכי תפוגה: 25/12/25 עד 12/01/26

מוצר: XL TEN

ברקוד: 5902198160403

אצוות: L86054 עד L86057

תאריכי תפוגה: 23/12/26 עד 25/12/26

איך מזהים את המוצר? על הפחיות מופיע הכיתוב "מתכון לפסח" בצמוד להדפסת התאריך.

מטמפו נמסר כי ההודעה יוצאת בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות (מחוז מרכז). צרכנים המחזיקים במוצרים אלו מתבקשים שלא לצרוך אותם ולפנות לשירות הצרכנים של החברה בטלפון: 1-800-300-370 לצורך קבלת מענה.