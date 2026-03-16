למרות המלחמה: בתיאטרון בית ליסין ממשיכים בחזרות להצגות החדשות

מתוך חזרה על הבמה של "קיר זכוכית" צילום: צילום יוסי צבקר

בעוד מוסדות תרבות רבים מושבתים בעקבות המצב הביטחוני, בתיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר מנסים לשמור על שגרה ככל האפשר. בתיאטרון ממשיכים בימים אלה לקיים חזרות להצגות חדשות בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במטרה להיות מוכנים לרגע שבו יתאפשר לפתוח מחדש את האולמות.

בתיאטרון מסבירים כי ההחלטה להמשיך בעבודה נועדה לאפשר לשחקנים וליוצרים להמשיך ליצור ולשמור על רצף מקצועי, כך שכאשר הפעילות תחודש - ההצגות יוכלו לעלות כמתוכנן.

החזרות האחרונות ל"קיר זכוכית"

בשבוע האחרון התקיימו על הבמה חזרות אחרונות להצגה "קיר זכוכית", שהייתה אמורה לעלות במוצאי שבת. המחזה, מאת אורן יעקובי ובבימויו של אלדר גוהר גרויסמן, עוסק במערכת היחסים המורכבת בין אם לבת, בנות הדור השני והשלישי, על רקע רילוקיישן של הבת לברלין.

עלילת ההצגה מספרת על חיה, שהחלה חיים חדשים בברלין הכוללים קריירה מצליחה כרקדנית וגם הריון סודי. לאחר שנתיים של נתק, אמה מגיעה לעיר כדי לממש את צוואתו הלא שגרתית של הסב, ניצול השואה.

משתתפים: אורנה רוטברג, הגר אנגל, אבירם אביטן / דאלי שכנאי, רוברט הניג ואוראל לוי.

קיר זכוכית צילום: יוסי צבקר

מהמסך לבמה: "חנאל ומכבית"

בימים אלה מתקיימות גם חזרות להצגה "חנאל ומכבית", קומדיה המבוססת על דמויות סדרת הרשת המצליחה. ההצגה הייתה מתוכננת לעלות ב-27 במרץ.

את המחזה, שמביא לראשונה לבמה את בני הזוג הגרושים והבלתי נפרדים חנאל ומכבית, כתבו אושרית סרוסי וחן רוטמן - שגם משתתפים בו. על הבימוי חתום אודי גוטשלק.

העלילה מתרחשת באולפנת בנות שבה השניים עובדים. כאשר מכבית מגלה שחנאל התחיל לצאת עם בת השירות של האולפנה, חברה מחדר המורים פותחת לה דף באפליקציית היכרויות - ומהר מאוד הדרמה הזוגית מטלטלת את חדר המורים כולו.

משחקים לצד סרוסי ורוטמן: קרן מור-מישורי, רוית יעקב כהן, חי מאור, תום זידנר, מיקה שיבק וניר קרני.

חנאל ומכבית צילום: יוסי צבקר

עיבוד לספרו של בשביס זינגר

בשבוע שעבר החלו גם החזרות להצגה "שונאים, סיפור אהבה", עיבוד בימתי של נועה לזר לספרו של חתן פרס נובל לספרות יצחק בשביס זינגר. ההצגה, בבימויה של שיר גולדברג, צפויה לעלות ב-17 במאי.

המחזה מתרחש בניו יורק שלאחר מלחמת העולם השנייה ומגולל את סיפורו של הרמן ברודר, המנסה לפתוח דף חדש בחייו. במקביל הוא מנהל מערכות יחסים עם שלוש נשים - אשתו הפולנייה שהצילה אותו בזמן המלחמה, צעירה יפהפייה שמנהלת איתו רומן סוער, ולפתע גם אשתו הראשונה שמופיעה לאחר שחשב שלא שרדה את השואה.

משחקים: תום חגי, לימור גולדשטיין, יעל וקשטיין, רדה קנטרוביץ', אופיר וייל, ערן שראל ואודליה המורה-מטלון.

"לתיאטרון יש יכולת לשמח ולרגש"

ציפי פינס, מנהלת תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, מסבירה את ההחלטה להמשיך בחזרות למרות המצב: "כולנו חווים ימים מורכבים ומאתגרים, ועם זאת החלטתי להמשיך ככל הניתן את החזרות להצגות הבאות. זה מאפשר לחלק מהשחקנים, היוצרים והעובדים להמשיך ליצור ולעבוד ומייצר אופק. בנוסף, אנחנו למודי ניסיון בסגירת התיאטרון בפתאומיות ובהתנעה מחודשת שלו, ומנסים להיערך בהתאם".

לדבריה, לתיאטרון יש גם תפקיד חשוב בתקופות כאלה: "לתיאטרון יש את היכולת לספק אסקפיזם, לשמח, לרגש ולהצחיק - ואני מקווה שנוכל לחזור להציג בקרוב. בתקווה לימים שקטים".