"אין כדור שיוריד נשמה": המכתב המצמרר של אם ללוחם שנפל הפך לשיר

היום (שני) יצא שיר חדש ומרגש בשם "נלחמתי" של האמנים והיוצרים בן ארצי ואיתי בירמן, המבוסס על מכתב אישי ומטלטל שכתבה בתי יענקלוב, אימו של סמ"ל בר יענקלוב הי"ד, שנפל בתחילת המלחמה.

המכתב, שנכתב מתוך כאב וגעגוע לבנה, הפך לשיר זיכרון נוגע ללב שמספר על אהבה של אם, על אובדן - ועל התקווה לפגישה נוספת.

האזינו לשיר החדש - "נלחמתי"

מילים שנולדו מתוך געגוע

בין השורות שנכתבו לבן האהוב מופיעוות במילים: "געגועים כמו גלים, באים בלי סוף / אני צמאה אליך, מחכה לך בחוף". המילים הפשוטות והישירות מבטאות את הגעגוע העמוק שלא נגמר, ואת הכמיהה לפגוש שוב את הבן שאיננו.

בהמשך השיר נשזרים גם תיאורים על החלום להיות לוחם ועל האמונה שממשיכה ללוות גם אחרי האובדן: "נלחמתי בשבילי אהבה / נלחמתי בשביל משפחה / נלחמתי עבור אמונה / אין כדור שיוריד נשמה".

איתי בירמן צילום: (איתי בירמן באולפן סרוגים)

שיר זיכרון שחוצה מגזרים

בן ארצי ואיתי בירמן לקחו את המילים האישיות והפכו אותן ליצירה מוזיקלית עדינה ועוצמתית. השיר מציג סיפור אישי מאוד - אך כזה שמצליח לדבר אל לבם של רבים בתקופה מורכבת זו.

התוצאה היא שיר זיכרון וגעגוע שמחבר בין כאב פרטי לבין תחושת הזדהות רחבה, ומנציח את זכרו של סמ"ל בר יענקלוב הי"ד דרך המילים והמנגינה.



