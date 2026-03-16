ראש אמ"ן: "האיראנים במצוקה, הם מגלים שהשדרה הפיקודית ערומה"

האלוף שלומי בינדר בסקירה אופטימית על מצב המשטר בטהרן: "הם מתחילים להבין מה קרה להם; פעילי הטרור מפחדים לצאת בגלל נוכחות המטוסים שלנו"

תמונת מצב אופטימית בנוגע ליכולות המבצעיות של איראן נחשפה היום (שני) מתוך ציטוטים של ראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, בדיון ביטחוני סגור. לפי הדיווח של חדשות 12, האלוף הדגיש כי המשטר בטהרן מתחיל להבין רק כעת את גודל הנזק שנגרם למערכיו

"האיראנים מתחילים להבין בימים האחרונים מה קרה להם, והם מבינים גם מה לא קרה לנו למרות מה שחשבו שיקרה", אמר ראש אמ"ן. לדבריו, בטהרן מגלים עד כמה השדרה הפיקודית שלהם פגיעה וחשופה בעקבות הפעילות הממושכת נגדם.

לפי הסקירה, היכולת הרקטית של איראן מוגבלת כעת ליכולות טכניות בסיסיות בלבד. "מה שהם יורים זה מה שהם מצליחים לירות, הם פשוט לא מצליחים יותר מזה", הסביר בינדר והוסיף כי פעילי המערך מצויים בחרדה עמוקה.

ראש אמ"ן ציין כי נוכחות המטוסים הישראליים והאמריקניים במרחב משתקת את הפעילים בשטח. "פעילים שמפחדים לצאת בגלל נוכחות המטוסים, אחרים מפחדים למות או פשוט לא כשירים מספיק. הם נמצאים במצוקה של ממש".

במקביל לפעילות האווירית, כוחות הביטחון פועלים באופן קרקעי וטכנולוגי לסיכול תשתיות השיגור של המשטר. "אנחנו פוקקים את המנהרות מדי יום כדי לוודא שאין להם איך להוציא עוד טילים", תיאר בינדר את המאמץ המבצעי הממוקד.

למרות תמונת המצב המעודדת, בצה"ל מבהירים כי הפגיעה ביכולות האופרטיביות אינה מובילה בהכרח לנפילה מיידית של המשטר. בינדר הדגיש בדיון כי הצבא ממשיך להשקיע משאבים אדירים במערכי ההתרעה המוקדמת.