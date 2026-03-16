קלפר בזירת הנפילה בנהריה: "נשמעו להנחיות וניצלו"

מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר הגיע לזירת הנפילה בנהריה והתייחס לפגיעות הקלות יחסית לאזרחים שנשמעו להנחיות ונכנסו למרחב המוגן.
״ניתן לראות פה בבתים האלה, שהיו משפחות שנשמעו להנחיות והיו במרחב המוגן, ניצלו חיים, והמשפחות האלה בחיים. אני רוצה לחזק את ראש הרשות, וקורא לאזרחי ישראל להמשיך להישמע להנחיות".
באזור השעה 18:30 נורה מטח רקטות מלבנון לנהריה. המטח פגע בשתי גזרות מרכזיות בגליל המערבי. בצומת כברי העניקו חובשים ופרמדיקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 שנפגע מהדף. הוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול במרכז הרפואי לגליל בנהריה.
בנהריה, טיפלו הצוותים בשלוש נפגעות שסבלו מסימני שאיפת עשן בעקבות נפילה או שריפה שפרצה במרחב.
הנפגעות הן אישה בת 53 ושתי נערות בנות 18 ו-16. השלוש פונו גם הן למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשמצבן מוגדר קל.
