אחרי שאיים על ארה"ב: חוסל בכיר המיליציות השיעיות בעיראק

המתקפה האמריקאית על איראן מתרחבת. אבו עלי אל-עסכרי, אחד ממנהיגי קואליציית המיליציות השיעיות בעיראק חוסל במהלך השבוע.

אל עסכרי, שיגר מכתב מאיים לנשיא ארצות הברית, בו הודיע כי יחל בהתקפות על הכוחות האמריקאים במדינה בעקבות התקיפה נגד איראן. בעקבות האיום, או כניצול הזדמנות, חוסל אל-עסכרי בתקיפה אמריקאית עצימה.

ההודעה על מותו של אל-עסכרי נמסרה על ידי מזכיר מיליציית "גדודי חיזבאללה העיראקים" , שמסר כי אל-עסכרי חוסל בתקיפות אמריקאיות שהתרחש בימים האחרונים בעיר בגדאד.

אל-עסכרי נחשב לגורמם מוביל במיוחד בקרב המיליציות, ונחשב לפנים בין המוכרות ביותר של המיליציות, וקיים גם אינטראקציות עם ממשלת עיראק. לפני כמה חודשים שיגור הבית הלבן דרישה לעיראק לפירוק המיליציות במדינה, ונראה כי לאמריקאים פקעה רשמית הסבלנות בנושא.

