הרב אילעאי עופרן: הסכנה שבפרשת שושנה סטרוק ז"ל

הרב אילעאי עופרן, רב קבוצת יבנה ומי שמלווה קהילות רבות בנושאי מוגנות, התייחס לפרשת שושנה סטרוק ז"ל פרסם פוסט נוקב שבו הוא מתריע מפני ההשלכות של התגובה הציבורית על נפגעים עתידיים.

לדברי הרב עופרן, כל פרשה כזו היא "מקרה מבחן" עבור אלו שטרם אזרו אומץ לספר את סיפורם. "כאשר צצה ועולה פרשה כואבת שכזו למרחב הציבורי, כל הנפגעים בעבר ובהווה פותחים היטב את העיניים והאוזניים ושואלים את עצמם אם יש טעם לספר, אם מישהו יעמוד לצידם או יאמין להם".

"הפוגע הבא מקשיב ולומד"

הרב עופרן מתייחס במישרין לטענות כי אין להסתמך על עדותה של שושנה ז"ל בשל מצבה הנפשי, ומזהיר מפני קביעה כזו: "האמירה שאין להאמין לעדות של מי שמתמודד עם אבחנה פסיכיאטרית, היא התרת דמן של נפגעות הנפש. לא פחות. שומע הפוגע הבא את השיחה הזו, ולומד שאם הוא יפגע במתמודד נפש הוא יהיה מוגן".

לדבריו, התגובה הקהילתית אינה משפיעה רק על הנפגעים, אלא גם על הפוגעים הפוטנציאליים: "הם לומדים מהטקסט ומהסאבטקסט הקהילתי מי מוגן יותר ומי מוגן פחות. הם מבינים עם מי לא כדאי להתעסק ולצד מי אף אחד לא יעמוד".

סכנת "ציפוף השורות"

בהתייחסות לגיבוי הציבורי הרחב שניתן למשפחת סטרוק ולדמויות המעורבות, הרב עופרן קורא לציבור לדמיין את הצד השני – את הנפגע שחושש לדבר. "מה עובר לו בראש כשהוא רואה את ציפוף השורות והגיבוי המלא, את השבחים והחיזוקים שנשלחים למי שנחשד כפוגע? הוא מבין שאין טעם. שגם על הפוגע שלו יספרו שהוא איש רב זכויות ופעלים ושנעשה לו עוול".

הרב עופרן חותם את דבריו בקביעה כי במציאות המורכבת הזו, אין באמת עמדה ניטרלית: "זו דילמה קשה ומורכבת. אלא שגם עמדה ניטרלית היא סוג של הכרעה. בדרך כלל לצד של הפוגע".