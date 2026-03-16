סמיון גרפמן תוקף: "צריך להפסיק לתת במה לקיצון האומלל בשמאל"

בראיון אישי בסדרת "נשמות צמאות" של סרוגים, סמיון גרפמן פותח הכול: ההתמכרות לאלכוהול, ההחלטה לעזוב את הטלוויזיה, הדרך לאמונה והמסר שהוא מבקש להעביר למי שמתמודד עם התמכרות

בפרק השני של סדרת הראיונות "נשמות צמאות" באולפן סרוגים, מתארח הפעיל החברתי סמיון גרפמן לשיחה אישית ופתוחה על ההתמודדות עם התמכרות לאלכוהול, ההתרחקות מהטלוויזיה, האמונה שמילאה את חייו מחדש - והשליחות לעזור לאחרים.

צפו בראיון עם סמיון גרפמן לסרוגים

סמיון גרפמן בראיון לסרוגים

גרפמן, שבעבר היה מהדמויות הבולטות ברשתות ובטלוויזיה, מספר כי מאחורי ההצלחה והחשיפה הסתתרה תקופה קשה של מאבק פנימי.



ההתמכרות ששינתה את חייו

לדבריו, ההתמכרות לאלכוהול התחילה דווקא לאחר שהתפרסם. "עד גיל 40 בכלל לא שתיתי", הוא מספר. "אבל כשהפכתי לדמות מוכרת כל הזמן מזמינים אותך ל'לחיים'. אתה רוצה לרצות אנשים - ופתאום זה נהיה הרגל.

עם הזמן, הוא הבין שהשתייה מתחילה להשתלט על חייו. כדי להצליח להיגמל לחלוטין, קיבל החלטה דרמטית: להתרחק מהסביבה שהובילה לכך.

"עזבתי את הטלוויזיה לכמעט שלוש שנים, עברתי מתל אביב לאשקלון ושיניתי את כל ההרגלים שלי. כשאתה רוצה לשנות חיים - אתה חייב גם לשנות סביבה".

"התמכרות פוגעת בכל המשפחה"

במהלך השיחה מדגיש גרפמן כי התמכרות אינה בעיה של האדם בלבד. לדבריו, גם בני המשפחה זקוקים לליווי והכוונה כדי לדעת כיצד להתמודד עם המצב.

"גמילה היא תהליך. אי אפשר לעצור ביום אחד. המשפחה צריכה ללמוד איך לתמוך - אחרת כולם סובלים".

המסר המרכזי שהוא מעביר למכורים הוא שהם אינם לבד. "אם אדם מצליח להשיג אלכוהול או סמים למרות שאין לו כסף או הזדמנויות - סימן שיש לו כוח רצון אדיר. צריך לקחת את הכוח הזה ולהפנות אותו לדברים טובים".

סמיון גרפמן בעברו. צילום: סמיון גרפמן, ארכיון (צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90)

הדרך לאמונה

גרפמן מספר כי דווקא ההתמודדות עם ההתמכרות הובילה אותו להתחזקות רוחנית.

לדבריו, הוא החל להניח תפילין ולהתחבר מחדש לאמונה - צעד ששינה את תפיסת החיים שלו. "כשאתה מתחיל לברך את המציאות במקום לקלל אותה - החיים משתנים", הוא אומר. "אתה מגלה שאין לך ממה לברוח".

הוא מתאר גם את החוויה של שבת ללא טלפון. "אנשים חושבים שזה להתנתק, אבל זה בדיוק להפך - זה להתחבר. למשפחה, לטבע ולמה שבאמת חשוב".

הסערה סביב התפילין בתל אביב

גרפמן התייחס גם לוויכוח הציבורי סביב תפילות והנחת תפילין במרחב הציבורי בתל אביב. לדבריו, יש קבוצה קטנה וקיצונית שמנסה לעורר פרובוקציות נגד סממנים דתיים, אך לטענתו היא אינה מייצגת את כלל הציבור החילוני או השמאל.

"צריך לתת פחות במה לקיצון האומלל בצד השמאל. זה לא כל השמאל - זה קומץ קטן שעושה הרבה רעש", אמר.

לדבריו, אותם גורמים מנסים להילחם בתופעה, אך בפועל הדבר רק מחזק את האמונה בקרב הציבור. גרפמן טען כי הדרך להתמודד עם התופעה אינה באמצעות עימותים או כעס, אלא דווקא באמצעות דוגמה אישית ואהבה. לדבריו, כאשר אנשים מגיבים באחדות ובאמונה - השיח הקיצוני מאבד מכוחו.

סמיון מניח תפילין. צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של סמיון

"הטלפון גונב לנו את החיים"

אחד המסרים החזקים שלו בראיון הוא הביקורת על ההתמכרות לטלפונים.

לדבריו, אדם ממוצע מבלה שש עד שבע שעות ביום מול המסך. "החיים עוברים כל כך מהר", הוא אומר. "תשקיעו את הזמן הזה בלשפר את עצמכם, לא בלבהות בטלפון".

המשמעת ששינתה גם את הגוף

גרפמן חושף כי בתקופה האחרונה שינה גם את אורח החיים התזונתי שלו, והצליח לרדת משמעותית במשקל.

לדבריו, הוא מקפיד על תפריט מצומצם מאוד הכולל בעיקר בשר, לצד שתיית מים עם לימון במהלך היום. "אין קסמים בחיים", הוא מדגיש. "כל תוצאה מגיעה מעבודה קשה, משמעת והתמדה".

תזונתו של סמיון צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של סמיון

"אין כמו האתגר של הישרדות"

לקראת סוף הראיון נשאל סמיון גרפמן גם על האפשרות לחזור לעולם הריאליטי. גרפמן, שכבר השתתף בעבר ב"הישרדות", סיפר כי החוויה הייתה עבורו יוצאת דופן ואף רמז שהיה שמח לחזור שוב לאי.

"אני חולה על אתגרים אינטנסיביים", אמר. "אין אוכל, ישנים מתחת לשמיים - וזה מבחינתי חוויה מדהימה גם פיזית וגם מנטלית".

כשנשאל האם היה שוקל להשתתף גם בתוכנית רוקדים עם כוכבים, השיב בחיוך כי אם תגיע הצעה - הוא בהחלט ישקול אותה.

סמיון גרפמן בהישרדות צילום: הישרדות, רשת 13

"לבחור באושר"

לסיום הראיון, גרפמן מדבר על תפיסת החיים שמובילה אותו כיום. לדבריו, לכל אדם יש בחירה כיצד להגיב למציאות. "אין לי שליטה על הגשם, על השמש או על אנשים אחרים", הוא אומר. "יש לי שליטה רק על איך אני מגיב - ואני בוחר להגיב באושר".

על "נשמות צמאות"

"נשמות צמאות" היא סדרת ראיונות חדשה של סרוגים, המביאה שיחות אישיות עם דמויות מעולם התרבות, החברה והרשת על אמונה, משברים והדרך שעברו.

בפרק הראשון התארח ישראל דויטש, שסיפר על הגירושין והדרך חזרה לאמונה. הפרק עם סמיון גרפמן ממשיך את הקו האישי של הסדרה - ומציג את הסיפור שמאחורי האדם שמוכר לכולנו מהרשת.