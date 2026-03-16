הטיל האיראני פגע ברחבת הר הבית ובכנסיית הקבר

תסריט האימה של האיראנים. הטיל שנורה בצהריים לירושלים התפרק ופגע ברחבת הר הבית (שהייתה ריקה), בגג של כנסיית הקבר וברכב שחנה ברובע היהודי. ללא נפגעים

המשטרה מתירה לפרסם כי בירי הטיל בצהריים לירושלים, פגעו חלקי טיל איראני ומיירטים ברחבת הר הבית, בכנסיית הקבר וברובע היהודי.

נצ"מ דביר תמם מספר על הפגיעות בעיר העתיקה (דוברות המשטרה)

הירי מאיראן, בסביבות השעה 15:00 יורט אבל שברי הטיל ורסיסי המיירטים התפזרו באזור העיר העתיקה עד גבעת רם ורסיס נחת בסמוך למשרד ראש הממשלה.

חלק מהטיל שנחת על כנסיית הקבר צילום: דוברות המשטרה

חלק המיירט שנפל בהר הבית צילום: דוברות המשטרה

פינוי חלק הטיל מכנסיית הקבר צילום: דוברות המשטרה

שבר טיל גדול יחסית נחת על גג בכנסיית הקרב הקדושה לנוצרים. חלק מיירט נחת בהר הבית הקדוש גם למוסלמים. ההר עצמו ריק, למרות שמדובר בלילות אל קאדר - סוף חודש רמדאן, למגינת ליבם של המוסלמים. אך מסתבר שסגירת ההר הצילה חיים.

רחבת הכותל (שגם היא ריקה) לא נפגעה. חלק נוסף נחת על מכונית בחניון ברובע היהודי.



