הטיל האיראני פגע ברחבת הר הבית ובכנסיית הקבר

המשטרה מתירה לפרסם כי בירי הטיל בצהריים לירושלים, פגעו חלקי טיל איראני ומיירטים ברחבת הר הבית, בכנסיית הקבר וברובע היהודי.
הירי מאיראן, בסביבות השעה 15:00 יורט אבל שברי הטיל ורסיסי המיירטים התפזרו באזור העיר העתיקה עד גבעת רם ורסיס נחת בסמוך למשרד ראש הממשלה.
שבר טיל גדול יחסית נחת על גג בכנסיית הקרב הקדושה לנוצרים. חלק מיירט נחת בהר הבית הקדוש גם למוסלמים. ההר עצמו ריק, למרות שמדובר בלילות אל קאדר - סוף חודש רמדאן, למגינת ליבם של המוסלמים. אך מסתבר שסגירת ההר הצילה חיים.
רחבת הכותל (שגם היא ריקה) לא נפגעה. חלק נוסף נחת על מכונית בחניון ברובע היהודי.
