השר דודי אמסלם התייחס היום לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וטען "הוא צריך לשבת בכלא, הוא רימה את עם ישראל"

דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, התראיין היום (שני) ברדיו 103fm וחשף כי הוא לא צופה תקיפה אמריקנית באיראן וכי האמריקנים פספסו את המומנטום של ההפגנות במדינה.

בתחילת דבריו הוא אמר: "אני חושב שההסתברות שתהיה תקיפה אמריקנית היא הסתברות נמוכה, ככה אני רואה את הדברים. אי אפשר להוריד את המשטר בתקיפות אוויריות. גם אם אתה הורג את חמינאי, אני מניח שהמשטר ימשיך להתקיים. היה מומנטום לתקיפה לפני כשבוע וחצי שההפגנות היו בשיאן ולא עשו דבר".

עוד באותו נושא "ברקע צעקות אללה אכבר": שיקלי מגיב להחלטה הדרמטית 21:00 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

על המצב בעזה והמעבר לשלב ב' אמר: "הסיפור שאנחנו צריכים להיות עסוקים בו זה השבתו של רני. צה"ל בשעה זו בפעילות משמעותית מאוד בעזה על מנת לנסות להביא אותו. יש הסכם, אני בישיבת הקבינט אמרתי שרן גואילי זה הדבר הכי חשוב. רה"מ והשרים הבהירו שחמאס צריך לעשות מקסימום מאמץ כדי להשיבו, שאלתי את המודיעין אם הם אכן עושים מקסימום מאמץ".

באשר לבנט אמר: "הוא צריך לשבת בכלא, הוא רימה את עם ישראל, הוא גנב את הנשמה של מצביעי הימין".