הנשיא האמריקני טוען כי אמצעי לחימה חדשני שיתק לחלוטין את מערכות ההגנה של ונצואלה, והוביל לקריסה מהירה של כוחות מדורו

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, טוען כי המבצע צבאי שנערך בוונצואלה הוכרע בזכות שימוש באמצעי לחימה אמריקני חדש וסודי, אשר שיתק לחלוטין את מערכות ההגנה של המדינה.

בריאיון ל־ניו יורק פוסט אמר טראמפ כי אין באפשרותו לפרט על אופי הנשק: “אסור לי לדבר על זה”.

לדבריו, מרגע שהאמצעי הופעל, מערכי ההגנה של ונצואלה חדלו מלתפקד.

“הם לא הצליחו לשגר אפילו רקטה אחת. היו להם רקטות רוסיות וסיניות, ואף אחת לא שוגרה. נכנסנו, הם לחצו על כפתורים ושום דבר לא עבד”, אמר הנשיא.

למרות שמעט מאוד פרטים נחשפו על אופי הנשק, דיווחים מהשטח מצביעים על קריסה מהירה וחריגה של כוחות הביטחון הנאמנים לנשיא ונצואלה ניקולס מדורו. עדים סיפרו כי מערכות רדאר כבו בפתאומיות, רחפנים רבים הופיעו מעל עמדות צבאיות, ובהמשך נחתו מסוקים ובהם חיילים אמריקנים.

אחד מאנשי האבטחה לשעבר במדינה טען כי במהלך האירועים הופעל אמצעי שגרם לתחושות פיזיות קשות, ובהן דימומים מהאף וחוסר יכולת תנועה. לדבריו, האפקט הזכיר שימוש באנרגיה לא קונבנציונלית: “בשלב מסוים הם שיגרו משהו. אני לא יודע איך לתאר את זה. זה היה כמו גל קול חזק מאוד. פתאום הרגשתי כאילו הראש שלי מתפוצץ מבפנים”, סיפר.

טראמפ התייחס לנשק המסתורי לאחר שנשאל על דיווחים מהשבועות האחרונים, שלפיהם ממשל ג'ו ביידן רכש בעבר אמצעי לחימה המבוססים על אנרגיה פולסית – טכנולוגיה שנקשרה גם לאירועים המוכרים כ”תסמונת הוואנה”.

למרות העדויות והאמירות החריגות, פרטי הנשק שבו נעשה שימוש נותרו חסויים, והפנטגון נמנע עד כה מלהגיב רשמית.