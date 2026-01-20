פיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישר כי טייסת קרב חדשה הגיעה למזרח התיכון והוכנסה לתחום הפיקוד של סנטקום. במקביל, נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" עושה את דרכה לאזור

האם ארה"ב עדיין נערכת לתקיפה באיראן? בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישרו היום (שלישי) כי מטוסים מדגם F-15E Strike Eagle, אשר הוצבו בטייסת ה-494 של חיל האוויר האמריקני, הגיעו למזרח התיכון והוכנסו לתחום של סנטקום. בהודעה נאמר כי "נוכחותו של מטוס ה-F-15 משפרת את המוכנות לקרב ומקדמת ביטחון ויציבות אזוריים".

הגעת טייסת הקרב החדשה מתרחשת בזמן שנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" עושה גם כן את דרכה למזרח התיכון – וצפויה להגיע לאזור במהלך הימים הקרובים. בנוסף, בימים האחרונים נשלחו מערכות הגנה אווירית חדשות לאזור.

עוד באותו נושא אחרי הודעה מוויטקוף: זו הסיבה לדחיית התקיפה באיראן 08:26 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי ארה"ב מתכננים לשלוח נכסים צבאיים נוספים "מהים, האוויר והיבשה", אשר צפויים להגיע למזרח התיכון "במהלך הימים והשבועות הקרובים". הנכסים הללו יצטרפו לכ-30 אלף החיילים האמריקנים שכבר מוצבים כיום באזור פיקוד המרכז של ארה"ב, וכן 3 המשחתות ו-3 ספינות הקרב שפועלות באזור.

גורם אמריקני בכיר אמר כי מדובר ב"תהליך של סידור הכוח", שנועד לספק לנשיא דונלד טראמפ אפשרויות צבאיות במידה והוא יחליט להוציא לפועל את התקיפה נגד משטר האייתוללות באיראן. לדברי הגורם, "הצבא מכין ומתכנן מגוון אפשרויות שבהן ארה"ב תוכל לפעול, בהתאם לפעולותיה של איראן בימים הקרובים". בסיכום נטען כי "אם הנשיא טראמפ יחליט על פעולה צבאית – היא תהיה שונה ויותר התקפית".