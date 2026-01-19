דקות אחרי אסון הפעוטון ובמגזר החרדי מאשימים את "היועמ"שית ומערכת המשפט דחפו ציבור חרדי שלם לקיר, ביטלו את סבסוד המעונות לפעוטות חרדים וההורים נאלצו מבחינה כלכלית להעביר למעונות פרטיים"

אסון הפעוטון בו נפגעו 2 תינוקות באורח אנוש ומתו בבית החולים ועוד עשרות נפגעו מסוג של הרעלת גז, בפעוטון של מפוקח בירושלים, ובמגזר החרדי מאשימים את בג"צ והיועמ"שית.

ח״כ משה ארבל מש"ס מסר: ״במדינת ישראל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים זכאים למעונות ולגני ילדים. בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים.

קול דמי תינוקות של בית רבן עוללים שלא טעמו טעם חטא זועקים מן האדמה. על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים, מחוץ לכל מאבק פוליטי!״.

ההורים נאלצו להעביר למעונות פרטיים

כתב קול ברמה, ישראל כהן צייץ לאחר היוודע האסון: "הדם על הידיים! רק להזכיר שהיועמ״שית ומערכת המשפט דחפו ציבור חרדי שלם לקיר, ביטלו את סבסוד המעונות לפעוטות חרדים וההורים נאלצו מבחינה כלכלית להעביר למעונות פרטיים. האירוע הקשה היום זו כבר התוצאה העגומה והכואבת".

גם יועץ התקשורת החרדי, אברהם גרינצייג, צייץ: "הכתובת הייתה על הקיר" כשהוא מפנה לאייטם ישן בו פרשן כיכר השבת ישי כהן, מזהיר כי "ההחלטה לעצור את סבסוד מעונות היום תפגע קשות בתעסוקת נשים ובילדים החרדים, אבל לא תוביל לגיוס חרדים לצבא. כמה חבל".

נזכיר כי המעון שהיה בבית פרטי ברחוב המ"ג בשכונת רוממה החרדית בירושלים, איכלס 3 פעוטונים ובהם כשלושים ילדים ומעלה. המעון לא היה בפיקוח של הרשויות, ולא ברור האם היה לו רישיון.