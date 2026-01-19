החקירה בפרשת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" נמשכת: היום (שני) זימנה המשטרה לחקירה בלהב 433 את יונתן אוריך, שהיה באותה התקופה יועצו הפוליטי הבכיר של נתניהו.
אתמול המשטרה זימנה לחקירה נוספת את אלי פלדשטיין. מוקדם יותר היום, התקיימה התנגשות חזיתית בין המשטרה לשופט מזרחי בעניין הפרשות בלשכת נתניהו. נזכיר כי לפני כן המשטרה הגישה ערעור נגד החלטת השופט מזרחי לאשר ליונתן אוריך וצחי ברוורמן לחזור ללשכת ראש הממשלה נתניהו.
בנוסף, במשטרה מותחים ביקורת על החלטת השופט מזרחי לחשוף את דבר קיומה של עדות ניקיון, בעניין המשא ומתן להענקת עד מדינה לאלי פלדשטיין. נזכיר כי עורכי דינו של הנגד ארי רוזנפלד, ביקשו מהמשטרה את המסמכים על המשא ומתן שניהל פלדשטיין בניסיון להפוך לעד מדינה.
המשטרה הרקובה הסתירה מהציבור ומעו"ד הדין של אוריך והאחרים את העובדה שהיא ופלדשטיין , השקרן הפתולוגי, במשא ומתן להפיכתו לעד מדינה!!10:06 19.01.2026
משטרה ר ק ו ב ה! השופט מזרחי ק ב ע ש" אין הצדקה ראייתית או עניינית, מידתית ותכליתית להמשך ההגבלות על אוריך, ברוורמן ומנצור"!!על פלדשטיין אמר שהוא "משענת קנה רצוץ" שהגרסאות שלו לא עולות בקנה אחד עם ראיות אובייקטיביות!
משטרה ר ק ו ב ה! השופט מזרחי ק ב ע ש" אין הצדקה ראייתית או עניינית, מידתית ותכליתית להמשך ההגבלות על אוריך, ברוורמן ומנצור"!!על פלדשטיין אמר שהוא "משענת קנה רצוץ" שהגרסאות שלו לא עולות בקנה אחד עם ראיות אובייקטיביות!המשך 10:11 19.01.2026
עו"ד של אוריך, מילשטיין, חשפה עכשיו שמי שיזם את ההדלפה של פלדשטיין לתקשורת הוא עורך מהדורת סוף השבוע של ערוץ 12, לעקיפת הצנזורה!! לא לשכת ראש הממשלה, אלא ערוץ 12!!
עו"ד של אוריך, מילשטיין, חשפה עכשיו שמי שיזם את ההדלפה של פלדשטיין לתקשורת הוא עורך מהדורת סוף השבוע של ערוץ 12, לעקיפת הצנזורה!! לא לשכת ראש הממשלה, אלא ערוץ 12!!המשך 10:13 19.01.2026
משטרה ר ק ו ב ה! השופט מזרחי ק ב ע ש" אין הצדקה ראייתית או עניינית, מידתית ותכליתית להמשך ההגבלות על אוריך, ברוורמן ומנצור"!!על פלדשטיין אמר שהוא "משענת...
משטרה ר ק ו ב ה! השופט מזרחי ק ב ע ש" אין הצדקה ראייתית או עניינית, מידתית ותכליתית להמשך ההגבלות על אוריך, ברוורמן ומנצור"!!על פלדשטיין אמר שהוא "משענת קנה רצוץ" שהגרסאות שלו לא עולות בקנה אחד עם ראיות אובייקטיביות!המשך 10:11 19.01.2026
המשטרה הרקובה הסתירה מהציבור ומעו"ד הדין של אוריך והאחרים את העובדה שהיא ופלדשטיין , השקרן הפתולוגי, במשא ומתן להפיכתו לעד מדינה!!10:06 19.01.2026
