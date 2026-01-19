אתמול זימנה המשטרה לחקירה נוספת את אלי פלדשטיין בנוגע לפרשת המסמכים המסווגים בעיתון הגרמני. כעת זימנה המשטרה גם את יונתן אוריך, שהיה יועצו הפוליטי הבכיר של ראש הממשלה נתניהו

החקירה בפרשת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" נמשכת: היום (שני) זימנה המשטרה לחקירה בלהב 433 את יונתן אוריך, שהיה באותה התקופה יועצו הפוליטי הבכיר של נתניהו.

אתמול המשטרה זימנה לחקירה נוספת את אלי פלדשטיין. מוקדם יותר היום, התקיימה התנגשות חזיתית בין המשטרה לשופט מזרחי בעניין הפרשות בלשכת נתניהו. נזכיר כי לפני כן המשטרה הגישה ערעור נגד החלטת השופט מזרחי לאשר ליונתן אוריך וצחי ברוורמן לחזור ללשכת ראש הממשלה נתניהו.

בנוסף, במשטרה מותחים ביקורת על החלטת השופט מזרחי לחשוף את דבר קיומה של עדות ניקיון, בעניין המשא ומתן להענקת עד מדינה לאלי פלדשטיין. נזכיר כי עורכי דינו של הנגד ארי רוזנפלד, ביקשו מהמשטרה את המסמכים על המשא ומתן שניהל פלדשטיין בניסיון להפוך לעד מדינה.