אחרי עלייה נמשכת באנטישמיות, טראמפ שוקל להציע ליהודי בריטניה מקלט מדיני בארצות הברית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וממשלו, שוקלים להציע מקלט מדיני ליהודי בריטניה, בעקבות העלייה הקשה באנטישמיות במדינה, למרות שעלייה דומה מתרחשת בארצות הברית.

עורך דינו האישי של דונלד טראמפ, שוחח עם מגזין הטלגרף הבריטי, בעקבות כוונתו של דונלד טראמפ לתבוע את גוף התקשות הממלכתי הבריטי ה-BBC.

במהלך השיחה חשף עורך דינו של הנשיא, כי בצמרת הממשל מתנהלים דיונים רציניים באפשרות להציע ליהודי בריטניה מקלט מדיני, בעקבות האנטישמיות הגואה, זו למרות שגם בארצות הברית התופעה מתפשטת.

עוד באותו נושא צלם בהיכל: השדרן האנטישמי התארח אצל הנשיא טראמפ בבית הלבן 17:54 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

בסביבת טראמפ מביעים את הסנטימנט כי "אנגליה איננה מקום בטוח (ליהודים) יותר".

זאת בעוד שבארצות הברית עצמה, האנטישמיות מתפשטת כמעט ללא גבולות ומגיעה לרמות חסרות תקדים, אפילו בבית הלבן. רק במהלך סוף השבוע אירח טראמפ את טאקר קרלסון, שדרן אנטישמי מוביל בחדר הסגלגל.