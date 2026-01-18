יובל כהן נפצע קשה בתאונה בתאילנד והוטס לישראל במצב של מוות מוחי על מנת שיוכל לסייע בהצלת חולים שממתינים להשתלה. משפחתו מסרה: "יובל יונצח בליבנו כי שבחירתו האחרונה הייתה להושיט יד ולהציל אחרים"

יובל כהן נפצע קשה מאוד בתאונת הדרכים שאירעה לפני שבוע בתאילנד, והוא הוטס לישראל כאשר הוא במצב של מוות מוחי. יובל ביקש לתרום את איבריו, ובשל כך הוא הוטס לישראל.

עם הגעתו לביה"ח בילינסון, ובתום הליכים רפואיים קפדניים לקביעת מוות מוחי נשימתי על פי חוק, הוחלט לתרום את איבריו על מנת לסייע בהצלת חייהם של מספר חולים הממתינים להשתלה: לבו הושתל בבן 67, בשיבא כבדו בבת 62 בבלינסון, כליה אחת בבן 17 בשניידר. כליה נוספת בהדסה.

מטעם משפחתו של יובל נמסר כי: "יובל יונצח בליבנו כמי שבחירתו האחרונה הייתה להושיט יד ולהציל אחרים".

התאונה אירעה ביום שבת האחרון בעיר צ׳אנג מאי שבצפון תאילנד. לחדר המצב של פספורטכארד התקבל דיווח על תאונת דרכים קשה, שבה היו מעורבים מטיילים ישראלים שנסעו יחד במיניבוס. אחד מהם נפצע באורח אנוש, וחמישה נוספים נפצעו בפציעות גפיים בדרגות חומרה נמוכות יותר.