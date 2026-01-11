אחד המטיילים נפצע אנושות ומאושפז מורדם ומונשם; חמישה פצועים נוספים במצב קל עד בינוני הועברו להמשך טיפול בצ׳אנג מאי. הוריהם הוטסו לתאילנד

בחדר המצב של פספורטכארד עדכנו היום (ראשון), כי מצבו של אחד הפצועים בתאונת הדרכים שאירעה אתמול בצפון תאילנד מוסיף להיות קשה מאוד. במהלך הלילה עבר הפצוע ניתוח נוסף, אשר ייצב במעט את מצבו, אך הוא עדיין מורדם ומונשם ונשקפת סכנה לחייו.

מצבם של חמשת הפצועים הנוספים מוגדר קל עד בינוני. הם הועברו לבית החולים Bangkok Hospital Chiang Mai להמשך מעקב רפואי. בשעות הקרובות צפויים הפצועים לפגוש את הוריהם, שהוטסו לתאילנד באמצעות פספורטכארד.

עוד באותו נושא שגרירת ישראל בתאילנד נפרדת מהחלל החטוף: "קשרו אותנו בקשר דם" 12:38 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

התאונה אירעה ביום שבת האחרון בעיר צ׳אנג מאי שבצפון תאילנד. לחדר המצב של פספורטכארד התקבל דיווח על תאונת דרכים קשה, שבה היו מעורבים מטיילים ישראלים שנסעו יחד במיניבוס. אחד מהם נפצע באורח אנוש, וחמישה נוספים נפצעו בפציעות גפיים בדרגות חומרה נמוכות יותר.

צוותים רפואיים שהוזעקו למקום, בסיוע יחידת מגנוס איתור וחילוץ, פינו את הפצועים לשלושה בתי חולים שונים באזור, בהתאם למצבם הרפואי בשטח. במהלך השבת עבר הפצוע האנוש ניתוח ראשון, ומצבו הוגדר קשה, תוך אבחנה של פגיעה רב מערכתית.

מחברת פספורטכארד נמסר כי חדר המצב היה בקשר רציף עם הפצועים ועם בני משפחותיהם, וכי כבר במהלך יום שבת טיפלה החברה במימון ובהטסת הורי כל הפצועים לתאילנד, על מנת שיהיו לצידם במהלך הטיפול הרפואי.