אחרי עונה ארוכה, התבצעה אמש (מוצ"ש) ההדחה האחרונה בתוכנית הכוכב הבא. רביעיית הגמר נקבעה, ובשלישי הקרוב ייבחר הנציג שיטוס לייצג אותנו באירוויזיון 2026

אמש (מוצ"ש) התקיימה ההדחה האחרונה בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026". זה לקח "רק" 32 פרקים, שני ספיישלים, ועוד מודחים בדרך, ועכשיו יש החלטה לגבי רביעיית הגמר של הכוכב הבא.

המודח האחרון של העונה, בחצי הגמר, הוא שקד סולומון. שקד הגיע לתחתית הטבלה אחרי שירה זלוף, והשופטים בחרו להדיח אותו על פני הכוכבת השנייה.

לאחר עונה מלאה ביצועים והדחות רבות, רביעיית הגמר שממשיכה לעונה הבאה היא נועם בתן, גל דה פז, אלונה ארז ושירה זלוף.

ביום שלישי הקרוב, 20.1, יתקיים הגמר הגדול של תוכנית הריאליטי המדוברת. הנציג או הנציגה שייבחרו ייצגו אותנו בכבוד באירוויזיון 2026 בווינה.

אז מי מהם זה יהיה? נועם בתן, גל דה פז, אלונה ארז ושירה זלוף? נגלה בשלישי הקרוב.