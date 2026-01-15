משפיענים אנטישמיים פופלריים בארצות הברית מאשימים את ישראל באחריות להפגנות כנגד המשטר האיראני, ומאשימים שזה "מבצע מוסד"

שורה של מובילי דעה בולטים בימין הבדלני והאנטישמי בארצות הברית, יוצאים להגנתו של משטר האייתולות באיראן, ויש להם תאוריה חדשה: אין הפגנות עממיות באיראן, הכל נעשה על ידי סוכני מוסד בשירות ישראל.

הקונספירציה מרחיקת הלכת מגיעה משמות בולטים בימין הבדלני בארצות הברית, המשפיענית האנטישמית קנדנס אוונס, לה פודקאסט שבועי רווי קונספירציות שסופח מיליוני צפיות מידי פרק, הייתה מהראשונות להפיץ את התפיסה המופרכת.

"פתאום משום מקום, כל התקשורת אומרת שמתו אלפים באיראן, פתאום, משום מקום" אמרה אוונס, ואז הגיעה לחלק החריף של הקונספירציה "זה הכל מבצע תודעה, זה הכל מבצע. הם אומרים שהאיראנים רוצים להיות חופשיים? זה קוד לזה שביבי נתניהו רוצה להפציץ אותם ולגנוב אדמה" קבעה אוונס.

בנוסף אליה, גם ניק פואנטס, שדרן אינטרנט ניאו נאצי עם מיליוני עוקבים ברשתות, אמר דברים דומים "הכאוס באיראן נשתל על ידי ישראל וארצות הברית, זה מהלך לשינוי משטרי. פתאום אומרים לנו ש-20 אלף הרוגים באיראן? זה הכל חלק מהתוכנית של ישראל לגרור את ארצות הברית למלחמה".