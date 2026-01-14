החוק שאושר קובע לראשונה כי גם מועמד יחיד, ולא רק רשימה, יוכל להיפסל מהתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות בשל שלילת אופייה של המדינה או תמיכה בטרור, ומעגן מנגנון משפטי מסודר לבחינת פסילות וערעורים

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק הרשויות המקומיות, שלפיו ניתן יהיה למנוע התמודדות של מועמד או רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות אם שללו את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסיתו לגזענות, או תמכו במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד המדינה.

החוק, שאושר ברוב חברי הכנסת, מרחיב את העילות הקיימות עד כה ומחיל אותן גם על מועמדים בודדים, ולא רק על רשימות. בנוסף נקבעה עילה מפורשת של תמיכה במאבק מזוין, כאשר התמיכה תוכל להיקבע גם על בסיס התבטאויות פומביות וגם על בסיס מעשים. הליך הפסילה יידון בפני יושב ראש ועדת הבחירות האזורית, עם אפשרות לערעור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובהמשך לבית המשפט העליון, בשאלה משפטית בלבד.

עוד באותו נושא ח"כ פורר לסרוגים: "נתניהו הוא הטרגדיה של המדינה" 17:01 | נתנאל איזק 11 2 😢 😀

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מיוזמי ההצעה, אמר במהלך הדיון: "החוק הזה הוא לא חוק נגד מועמדים ערביים והוא לא נועד לפגוע ברשויות מקומיות ערביות. כפי שאני משוכנע שהמאבק בפשיעה הוא אינטרס משותף לכל אזרחי מדינת ישראל, כך אני סבור שהמאבק בטרור צריך להיות אינטרס משותף של כולם".

גם חבר הכנסת עודד פורר התייחס לאישור החוק ואמר: "היום אנו קובעים בצורה הברורה ביותר שכמו שמי שתומך בטרור לא יכול להיכנס בשערי הכנסת, כך גם ברשויות המקומיות. אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בחוק הזה, אבל אם יהיו כאלה שיתמכו במאבק מזוין נגד מדינת ישראל ויתמודדו, החוק יאפשר לחסום אותם".

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי בניגוד למצב בבחירות לכנסת, עד כה לא הייתה בחוק הרשויות המקומיות אפשרות למנוע התמודדות של מועמדים או רשימות בשל תמיכה במאבק מזוין. התיקון נועד, לפי ההסבר, להשלים את החסר ולהחיל סטנדרט דומה גם בבחירות לרשויות המקומיות.