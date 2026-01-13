תחרות הפודקאסטים הגדולה בישראל רשמה השנה שיא חסר תקדים עם מאות אלפי הצבעות מהקהל. בין הזוכים הבולטים: "אחד ביום" ששמר על תוארו בפעם החמישית ו-"כאן הסכתים" כשיאנית הפרסים

בשנה השמינית ברציפות לתחרות, הוכרזו היום (שלישי) הזוכים בתחרות "פודקאסט השנה 2025". התחרות נערכה על ידי אתר גיקטיים עם TikTok, והיא משקפת את התהליך שעברו ההסכתים מתחביב נישתי למיינסטרים ישראלי רחב. פודקאסטים הפכו מנת חלקם של יוצרים עצמאיים, סלבריטאים, עיתונאים וגופי השידור הגדולים.

השנה בלטה במיוחד החשיפה העצומה שהביא שיתוף הפעולה עם TikTok: מועמדים קידמו את תוכנם בסרטונים קצרים, מה שהוביל לשבירת כל שיאי ההצבעה הקודמים ולמהפכים משמעותיים בטבלאות.

קרב צמוד באקטואליה

בקטגוריה המתוחה ביותר – אקטואליה ופוליטיקה – הצליח הפודקאסט "אחד ביום" (בהגשת אלעד שמחיוף, N12) לשמור על תוארו זו השנה החמישית ברציפות. השנה, בניגוד לשנים קודמות, נרשם קרב צמוד ומפתיע מול "הקרנף" (בית הפודיום), שכמעט ביצע מהפך. ההכרעה נפלה רק ברגעים האחרונים.

שיאנית התחרות: "כאן הסכתים"

רשת "כאן הסכתים" רשמה שנה מרשימה במיוחד עם מספר הזכיות הגבוה ביותר, כולל זכייה שמינית ברציפות לפודקאסט הכלכלי "חיות כיס", זכייה ב"שיר אחד" בקטגוריית התרבות, ופריצת השנה ל"הבלתי מאוזנים".

בקטגוריית ילדים זכתה "היסטוריה לילדים" (יובל מלחי, כאן הסכתים), ובקטגוריית ראיונות ביצע "איך לעשות דברים" (שיר ראובן) מהפך מול מתחרה חזק.

זינוקים ומהפכים

הפודקאסט "למי אכפת" (אלי סטין ועינת הולנד, בית הפודיום) נכנס לראשונה לתחרות – וזינק היישר למקום הראשון בקטגוריית הלייפסטייל.

בקרב בין הרשתות הגדולות, "בית הפודיום" זכתה בתואר רשת הפודקאסטים של השנה, לפני "כאן הסכתים".

התחרות ממשיכה להוות פלטפורמה חשובה לגילוי תוכן איכותי ומעשיר, ומעניקה ליוצרים חשיפה משמעותית להרחבת קהל המאזינים.

רשימת הזוכים המלאה לפי קטגוריות

פודקאסט ההייטק והפיתוח

מפתחים מחוץ לקופסה (שחר פולק ודותן טליתמן) – זוכה עושים תוכנה לא טכני ולא במקרה

פודקאסט האקטואליה והפוליטיקה

אחד ביום (אלעד שמחיוף, N12) – זכייה חמישית ברציפות – זוכה הקרנף שומר סף

פודקאסט הכלכלה

חיות כיס (כאן הסכתים) – שיאנית התחרות עם 8 זכיות רצופות לצד שיר אחד – זוכה מיכה סטוקס השקעות לעצלנים

פודקאסט הקומדיה

לשחרר את הדב (דב נבון ונדב פרישמן) – זכייה רביעית ברציפות – זוכה מגזין הבוקר בערב מסיבת הפתעה

פודקאסט הלייפסטייל

למי אכפת (אלי סטין ועינת הולנד) – כניסה ישירה למקום הראשון – זוכה חושבים טוב מדברים מהבטן

פודקאסט הספורט

הפודיום (אורן יוסיפוביץ) – זוכה ציון 3 עושים NBA

פודקאסט הראיונות

איך לעשות דברים (שיר ראובן, כאן הסכתים) – זוכה המוג'ו של בן בן ברוך גיקונומי

פודקאסט ההיסטוריה

עושים היסטוריה (רן לוי) – זכייה שישית ברציפות – זוכה היסטוריה עם יובל מלחי עושים תנ"ך

פודקאסט השיווק והפרסום

מדברים קרייאטיב (רן פינקלשטיין) – שנה שלישית ברציפות – זוכה המנגל הבריף

פודקאסט הילדים

היסטוריה לילדים (יובל מלחי, "כאן הסכתים") – זוכה גורי כיס הסכתוס

פודקאסט ההעשרה

התשובה (דורון פישלר, רשת "עושים היסטוריה") – זוכה פודקאסט רצח המעבדה

פודקאסט הטכנולוגיה

בזמן שעבדתם (דרור גלוברמן ודני פלד) – זוכה עושים טכנולוגיה טראשטק

פודקאסט התרבות

שיר אחד ("כאן הסכתים") – שיאנית התחרות עם 8 זכיות לצד חיות כיס – זוכה פוטרקאסט תרגעו

הפודקאסט העצמאי

פוטרקאסט (מורן קלפר) – זוכה גיל המעבר מפתחים מחוץ לקופסה

פריצת השנה

הבלתי מאוזנים (דנה מודן ויובל מנדלסון, "כאן הסכתים") – זוכה מתים עליהם אנשים ואספנים

רשת הפודקאסטים של השנה