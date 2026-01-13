בכינוס חסר תקדים של 50 מחברי הסנאט ובית הנבחרים של ג'ורג'יה יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הוחלט לקדם את החוק המכיר ביו"ש ואוסר שימוש במונח "הגדה המערבית". חבר בית הנבחרים ג'וש בונר אמר: "נתייחס ליו"ש כשטח בריבונות ישראל"

חסר תקדים: 50 חברי בית הנבחרים והסנאט של מדינת ג'ורגיה, בבירת המדינה – אטלנטה, הודיעו היום (שלישי) בכינוס בנוכחות ראש מועצת שומרון יוסי דגן ולאחר שנשא דברים בנושא, כי יתמכו בהעברת הצעת החוק להכרה ביהודה ושומרון וייאסרו על שימוש במילים "גדה מערבית" במסמכים רשמיים של המדינה והביעו תמיכה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון.

הכינוס התקיים כחלק ממהלך אסטרטגי של המועצה האזורית שומרון ו"ידידי השומרון בארה"ב", המובילים יחד מהלך, של חקיקה המכירה ביו"ש ואוסרת שימוש במילים "הגדה המערבית". את הפרוייקט מובילה קואליציית ארגונים של ידידי השומרון בארה"ב, והיא נעשית יחד עם המועצה האזורית שומרון בסנאט ובקונגרס בוושינגטון, וכן בבתי נבחרים במדינות רבות בארה"ב.

חבר בית הנבחרים של ג'ורג'יה, ג'וש בונר הביע תמיכה בתושבי יו"ש והתחייב לקדם את החוק: "אני כאן עם חברי הטוב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ואנו שמחים לארח אותך כאן בבית הנבחרים של ג'ורג'יה כדי לדון בנושא חשוב: מדינת ישראל ואזור השומרון, כדי לוודא שנפסיק להתייחס אליו כ"גדה מערבית" או שטח כבוש, אלא שנכיר בו כפי שהוא – אזור ריבוני תחת השומרון תחת ריבונות מדינת ישראל".

חבר בית המחוקקים בג'ורג'יה, ריינלדו מרטינז אמר: "אנחנו כאן כדי לכבד את ישראל ואת ראש מועצת שומרון ואנחנו כאן כדי לעבוד קשה על החוק שיהפוך את השומרון תחת ריבונות. אנחנו ממש נרגשים שראש מועצת שומרון כאן. זה אומר המון שלפני שהוא יוצא למאר-א-לאגו הוא עוצר בג'ורג'יה והוא רואה את החשיבות של העברת החוק בג'ורג'יה. אז אני מצפה לעבוד איתו. ברכות!"

חבר בית הנבחרים, קארטר בארט הוסיף: "אני כל כך שמח להיות כאן היום בנושא החשוב להפליא הזה, ומצפה לסייע ככל שנתקדם".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בכנס הענק בפני המחוקקים לפני שהודיעו על החלטתם: "בשומרון יש לנו גני ילדים, בתי ספר, שטחים חקלאיים, אזורי תעשייה, יישובים, עיירות וערים. אך לעולם איננו שוכחים: לפני כל אלה, יהודה ושומרון היא ארץ התנ"ך; הם הבסיס להיסטוריה שלנו, הבסיס לערכים שלנו, ואני מאמין – ואני סמוך ובטוח שגם אתם מאמינים – שהם גם הבסיס לעתידנו".

עוד אמר דגן: "אנחנו עומדים יחד מול טרור ומחבלים, ובעזה אנחנו מנצחים, וביהודה ושומרון אנחנו מנצחים. אך אנחנו עומדים גם מול מלחמת השקרים והדה־לגיטימציה. השקר הגדול מכולם הוא השקר על “כיבוש” בארץ התנ״ך. איך יהודי יכול להיות כובש ביהודה? זה מגוחך. הריבונות על יהודה ושומרון אינה עניין טכני. זו הכרה באלוהים, בהיסטוריה שלנו ובעתיד שלנו. הביטחון מתחיל בצדק. מתוך הצדק אנחנו מגנים על ישראל, ובזכותו אנחנו שומרים על המדינה".

דגן סיכם: "מי שמבקש להוציא את הרי יהודה ושומרון ממפת ישראל, מבקש להשאיר את המדינה במצב שלא ניתן להגן עליו. עם ישראל בונה מחדש את ארץ התנ״ך, בדיוק כפי שאמרו ירמיהו, עמוס ויחזקאל. הדור הזה בונה בשטח בדיוק כפי שניבאו הנביאים. אלוהים נשבע לאברהם בשומרון, בין הר גריזים להר עיבל, שכל מי שיברך את עם ישראל – יבורך. אתם מברכים את עם ישראל, את מדינת ישראל ואת האנשים שבונים מחדש את יהודה ושומרון – ולכן אלוהים יברך אתכם".