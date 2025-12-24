שורה של מדינות מערביות פרסמו הודעות גינוי כנגד ישראל, לאחר אישור הקמת 19 יישובים חדשים ביהודה ושומרון

שורה של מדינות מערביות פרסמו הודעת גינוי חריפה נגד ישראל, בעקבות ההכרזה על אישור הרחבת הבניה בהתנחלויות, כולל 19 יישובים חדשים ברחבי יהודה ושומרון.

בהצהרה מאוחדת של מדינות מובילות במערב, ביניהן קנדה, בלגיה, צרפת וגרמניה יצאו כנגד החלטת הקבינט.

"אני מגנים את אישור מועצת הביטחון הישראלית ל-19 להתנחלויות חדשות. אנו קוראים לישראל לבטל את ההחלטה הזאת, כמו גם את הרחבת ההתנחלויות הקיימות".

ההודעה מגיעה בעקבות ההחלטה הישראלית שפורסמה לפני ימים, בה אושרה הרחבת שורה של יישוביים ביהודה ושומרון, כולל הקמת 19 יישובים חדשים, ביניהם גם יישובים בצפון השומרון מהם נסוגו בעבר.