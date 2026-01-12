חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.01.2026 / 22:34

החרדים ממשיכים להפגין נגד חוק הגיוס והערב הם עושים זאת פעם נוספת בעיר הבירה. המשטרה מדווחת כי המפגינים מתנהגים באלימות, מציתים פחים ומשבשים את מרקם החיים התקין

המחאה נגד חוק הגיוס של החרדים נמשכת: הערב (שני) חרדים יצאו להפגין בירושלים בצומת יחזקאל/שמואל הנביא. שוטרים שהגיעו למקום פועלים להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה, מתנהגים באלימות תוך הצתת פחים ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. המשטרה מדגישה כי התפרעות אלימה של מפרי הסדר ופורעי החוק וחסימת צירי תנועה, ראויות לכל גנאי ומהוות עבירות פליליות, מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד. אמש כביש 38 סמוך לבית שמש וצומת גולדה מאיר בירושלם נחסמו לתנועה בעקבות הפגנה של עשרות חרדים, לאחר שנעצרו עריקים. נזכיר כי בשבוע שעבר נדרס למוות נער חרדי בן 14, שהגיע להפגנה שהתרחשה גם כן בירושלים. עוד באותו נושא החרדים דורשים למצות את הדין עם הנהג: "דמנו אינו הפקר!" 22:03 | חדשות סרוגים

תגיות: גיוס חרדים, הפגנה, הפגנת חרדים, ירושלים