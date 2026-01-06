הח"כים החרדים דורשים מהמשטרה חקירה מיידית של אירוע הדריסה בירושלים ומיצוי הדין בחומרה המקסימלית מול נהג האוטובוס

יו"ר יהדות התורה חה"כ הרב יצחק גולדקנופף הגיב הערב (שלישי) על אירוע הדריסה בו נער כבן 18 נהרג בידי נהג אוטובוס בהפגנת החרדים בירושלים.

"קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע."

זירת הדריסה בירושלים

"אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם."

בסיעת ש"ס הגיבו אף הם: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה."

"אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר!"

בדריסה נפצעו שלושה נערים נוספים במצבים קל עד בינוני ופונו על ידי כוחות ההצלה לבתי החולים באזור.