יו"ר יהדות התורה חה"כ הרב יצחק גולדקנופף הגיב הערב (שלישי) על אירוע הדריסה בו נער כבן 18 נהרג בידי נהג אוטובוס בהפגנת החרדים בירושלים.
"קיבלתי בזעזוע את הדיווחים על האירוע הקשה והמחריד בירושלים, בו נדרסו מפגינים ובהם נער שקיפח את חייו. לבי עם משפחתו של הנער בשעה קשה זו, ואני שולח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים הנוספים באירוע."
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"אני קורא למשטרת ישראל ולגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה המקסימלית עם הנהג, ולבחון את כל כיווני החקירה כדי להבטיח שצדק ייעשה. אי אפשר לעבור לסדר היום על אובדן שליטה ופגיעה בחיי אדם."
בסיעת ש"ס הגיבו אף הם: "אנו מזועזעים עד עמקי הנפש מאירוע הדריסה החמור בירושלים, שבו נדרס למוות בחור חרדי במהלך הפגנה. המראות הקשים של נהג האוטובוס הנוסע בפראות בתוך המון אנשים, תוך שהוא גורר בחור עשרות מטרים הם מחרידים ומטלטלים ואסור שיעברו בשתיקה."
"אנו דורשים מהמשטרה חקירה מיידית, יסודית ובלתי מתפשרת, ומיצוי מלא של הדין עם האחראי. דם חרדים אינו הפקר!"
בדריסה נפצעו שלושה נערים נוספים במצבים קל עד בינוני ופונו על ידי כוחות ההצלה לבתי החולים באזור.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
שפוי
אתהנאשם בזה מתסיס ומסית בלי סוף חזיר22:07 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קרצמן
החרדים ניתלו על האוטובוס על מי אתם באים בטענות תבואו בטענות לנתניהו. שעסוק במסיבות כריסמיס ולא מטפל בבעיה מושך מושך לאן22:11 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברמוביץ
פושעי הסף הפקירו את דמכם בגזרות ובפיגועים של כל האנטישמים והרשעים שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה היהודית וזו מתפרשת בעיני הציבור כהסתה והפקרה ובדריסה והטילו עליכם את זה במכה...
פושעי הסף הפקירו את דמכם בגזרות ובפיגועים של כל האנטישמים והרשעים שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה היהודית וזו מתפרשת בעיני הציבור כהסתה והפקרה ובדריסה והטילו עליכם את זה במכה אחת,כך של לא פלא שהיה פיגוע דריסה נגד המגזר החרדי.המשך 22:41 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
האם היה שווה לכם כל ההפגנה עם תוצאה כזו הרוג ושלושה פצועים. גולדנופק?22:54 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברמוביץ
פושעי הסף הפקירו את דמכם בגזרות ובפיגועים של כל האנטישמים והרשעים שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה היהודית וזו מתפרשת בעיני הציבור כהסתה והפקרה ובדריסה והטילו עליכם את זה במכה...
פושעי הסף הפקירו את דמכם בגזרות ובפיגועים של כל האנטישמים והרשעים שהיו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה היהודית וזו מתפרשת בעיני הציבור כהסתה והפקרה ובדריסה והטילו עליכם את זה במכה אחת,כך של לא פלא שהיה פיגוע דריסה נגד המגזר החרדי.המשך 22:41 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קרצמן
החרדים ניתלו על האוטובוס על מי אתם באים בטענות תבואו בטענות לנתניהו. שעסוק במסיבות כריסמיס ולא מטפל בבעיה מושך מושך לאן22:11 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי
אתהנאשם בזה מתסיס ומסית בלי סוף חזיר22:07 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר