לראשונה מאז כניסת זיני לתפקיד: שלושה מתיישבים נעצרו בידי שב"כ וימ"ר ש"י. על העצורים הוטל צו מיוחד האוסר עליהם לפגוש עורך דין

שלושה מתיישבים נעצרו הבוקר (שני) בידי שב"כ וימ"ר ש"י. על העצורים הוטל צו מיוחד האוסר עליהם לפגוש עורך דין. ארגון חוננו ידרוש מבית המשפט להסיר את צו המניעה: "כלי דרקוני אשר שמור למחבלים המוגדרים "פצצות מתקתקות". נדרוש מבית המשפט לאפשר למרשינו לקבל את הזכות הבסיסית של היוועצות בעורך דין"

המתיישבים נלקחו למתקן שב"כ והוטל עליהם כאמור צו חריג המונע מהם מלפגוש בעורך דין. עורכי הדין עדי קידר ואסף גונן מארגון חוננו הגישו ערר לבית משפט השלום בירושלים בדרישה להסיר את צו המניעה.

עורכי הדין עדי קידר ואסף גונן מסרו: "שוב ושוב עושה השב"כ שימוש בכלי דרקוני אשר שמור למחבלים המוגדרים "פצצות מתקתקות" כנגד מתיישבים אשר החשד כנגדם אינו מבוסס. פעמים רבות נעצרו מתיישבים בקול תרועה רמה ושחוררו ללא כל כתב אישום בקול ענות חלושה. אנו נדרוש מבית המשפט לאפשר למרשינו לקבל את הזכות הבסיסית של היוועצות בעורך דין ונפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו בכדי להביא לשחרורם לאלתר".