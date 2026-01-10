פגיעה ישירה בקודש הקודשים של המשטר האיראני: הרשת החברתית ביצעה שינוי כפוי שהפך את הדגל האסלאמי לדגל המלוכני. בתגובה, המנהיג העליון הסיר את הסמל מפרופיל ה-X שלו כדי להימנע מהצגת דגל האופוזיציה

רשת ה-X (טוויטר לשעבר) הפעילה צעד אגרסיבי נגד המשטר בטהרן, כאשר ניקיטה בייר, מנהל המוצר ב-X, שינה את אימוג'י דגל איראן. במקום הדגל הרשמי הנושא את המילה "אללה", מופיע כעת דגל "האריה והשמש" – הסמל המזוהה עם משטר השאה ועם המתנגדים לרפובליקה האסלאמית.

הדגל הנוכחי של איראן הוא בעל חשיבות עליונה למשטר, שכן הסמל במרכזו הוא כתיבה קליגרפית של המילה "אללה" (אלוהים) ופסוק מהקוראן. ההחלטה של X להסיר את הדגל הזה ולהחליפו בדגל החילוני-מלוכני אינה רק אקט פוליטי, אלא פגיעה דתית וסמלית בליבת האידיאולוגיה של המשטר.

עבור הרפובליקה האסלאמית, דגל "האריה והשמש" הוא סמל משוקץ המייצג את עבודת האלילים ואת השחיתות של השלטון הקודם, והצגתו נחשבת לעבירה חמורה באיראן.

זמן קצר לאחר שהתברר כי האימוג'י של הדגל עבר שינוי (או עומד להשתנות אצל כלל המשתמשים), ביצע עלי חמינאי פעולה של "מזעור נזקים" בחשבונו האישי. המנהיג העליון מחק את דגל איראן מהפרופיל שלו.