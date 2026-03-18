גבר ואישה כבני 70 נהרגו מטיל איראני ברמת גן

מבצע שאגת הארי היום ה-19. לילה קטלני בירי מאיראן. במטח של השעה 00:16 הלילה (רביעי, 18.3) שוגרו טילים לעבר מדינת ישראל ואזעקות נשמעו ברחבי ירושלים וגוש דן.
טיל מצרר התפוצץ ברחבי גוש דן וזירות מרכזיות אותרו בבני ברק וברמת גן, שגרמו לפיצוצים, שריפת כלי רכב ונפילת רסיסים. בזירה המרכזית ברמת גן דווח על הרס חמור בדירה בקומה החמישית של בניין מגורים.
כוחות גדולים של מד"א הוזנקו לזירות וערכו סריקות מקיפות. בשלוש זירות נפרדות אותרו נפגעים. ברמת גן, הזירה הקשה ביותר, איתרו צוותי מד"א בתוך הדירה גבר ואישה בשנות ה-70, מחוסרי הכרה, ללא נשימה וללא דופק, עם פציעות אנושות מפגיעת טיל ישירה.
הצוותים נאלצו לקבוע את מותם במקום. בשתי זירות נוספות טופלו שני פצועים קל מרסיסים, לצד מספר נפגעי חרדה ואזרחים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן.
מהזירה ברמת גן
פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט הגיעו מהראשונים לזירה ברמת גן:
"כשהגענו למקום ראינו עשן כבד והרס בבניין מגורים, במקום היו שברי זכוכיות ופריטים מפוזרים. במהלך הסריקות בתוך הדירה אותרו שני נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הם היו ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותם. יחד עם צוותי מד"א נוספים המשכנו לסרוק את הזירה ולא אתרנו נפגעי גוף נוספים."
מהזירה בבני ברק
חובש בכיר במד"א בן ציון הימל דיווח מזירה בבני ברק:
"ראינו ברחוב הרס, ובסמוך הבחנו ברכב תגובה מיידית של מד"א שנפגע מהרסיסים, החלונות התנפצו וכריות האוויר נפתחו. במקום ראינו חובש מד"א בהכרה מלאה עם פציעה קלה ביד מרסיסים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קל."
מנכ"ל מד"א
מנכ"ל מד"א אלי בין התייחס לאירועי הלילה:
"מדובר בזירה קשה וכואבת עם פגיעה ישירה בבניין מגורים. צוותי מד"א פעלו במהירות רבה במספר זירות במקביל והעניקו טיפול רפואי לנפגעים. לצערנו, בזירה ברמת גן הפאראמדיקים נאלצו לקבוע את מותם של גבר ואשה מבוגרים. אנו שבים וקוראים לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים."
נתוני מד"א מתחילת המבצע
מתחילת מבצע "שאגת הארי" העניקו צוותי מגן דוד אדום טיפול רפואי ל-263 פצועים שנפגעו מירי הטילים:
- 14 הרוגים - מהם 13 שמותם נקבע בשטח ואחד שנפטר מפצעיו בבית החולים
- 5 פצועים קשה
- 12 פצועים בינוני
- 232 פצועים קל
בנוסף טיפלו צוותי מד"א ב-774 אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, וב-183 נפגעי חרדה.
