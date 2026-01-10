אחרי שנתיים של מאבק ציבורי עיקש להשבת בנה משבי חמאס בעזה, עושה רושם שעינב צנגאוקר מסמנת לעצמה יעד חדש: הזירה הפוליטית. בריאיון טלוויזיוני ראשון מאז שמתן, בנה, שוחרר בעסקה לסיום הלחימה, סיפרה צנגאוקר כי קיבלה פניות מכלל המערכת הפוליטית – כולל מהליכוד.
בריאיון בקשת 12 לאופירה אסייג, אמרה צנגאוקר כי האפשרות להיכנס לפוליטיקה מונחת על השולחן. “אפשר להצהיר שעינב צנגאוקר רצה לפוליטיקה”, אמרה, והסבירה: “אחת התובנות שלי מהשנתיים האחרונות היא שתיקון המדינה יכול לבוא רק מאיתנו, האזרחים. אני שוקלת הכול ואבחן באיזו מתכונת נכון לי לרוץ”.
כאשר נשאלה מי פנה אליה, השיבה בהפתעה: “כולם פונים אליי. מה שחסר לנו זו הנהגה ערכית ומוסרית, שאכפת לה מהאזרחים הפשוטים”. לדבריה, גם מפלגת השלטון אינה מחוץ לתמונה: “אני לא שוללת שום דבר. גם הליכוד זו אופציה. יש דברים שצריך לבדוק ולעשות בצורה שקולה ואחראית”.
צנגאוקר התייחסה גם לתקופה הארוכה שבה נמנעה מהתבטאויות פומביות מאז שחרור בנה. לדבריה, החזרה לחיים לצד מתן דרשה עצירה והתמקדות בשיקום המשפחתי. “אנחנו לומדים להכיר מחדש. אומרים תודה על כל שנייה שהוא חזר לחיים שלנו”.
על מצבו של מתן סיפרה כי הוא מתמודד עם השלכות פיזיות ונפשיות מהשבי, אך מגלה חוסן: “הוא נשאר חזק ודעתן, מבין היטב את מה שקורה סביבו. יש פגיעות שידרשו טיפול ארוך טווח”.
בהמשך הריאיון תקפה צנגאוקר בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, והאשימה אותו בשיקולים פוליטיים שעיכבו, לדבריה, את סיום המלחמה ואת השבת החטופים. “בסוף הוא זה שגרם לבן שלי להישאר בשבי שנתיים. הייתה אפשרות לעסקה רחבה מוקדם יותר – פשוט לא בחרו בה”, אמרה.
עוד טענה כי היא נתונה לאיומים מתמשכים, שלדבריה מגיעים ממנגנון מתוזמן: “זה מאורגן ומגיע מלמעלה. אני לא מפחדת על עצמי, אלא על הילדים שלי”.
בסיום הריאיון שיתפה גם ברגע אישי ומרגש, כשסגרה מעגל עם הזמרת ריטה, שפגשה אותה בתקופה שמתן היה בשבי. ריטה חזרה על הבטחתה לשיר בחתונתו העתידית של מתן – רגע שסימל, אולי יותר מכל, את המעבר מהמאבק הציבורי אל הניסיון לבנות מחדש חיים של שגרה.
נחמיה
מה ההבדל בין בלעם לבין צנגאוקר? הוא רכב על אתון. היא רוכבת על מתן.18:00 10.01.2026
ZB
לפיד והיפוכו כנראה סדרת המשך בדרך18:18 10.01.2026
שוליק
חחחחכן. לכן ביבי רוה בשריון רק בשביל18:03 10.01.2026
אריק
מי יקח השמאל השתמש בה ! הימין ? היא תבריח קולות18:16 10.01.2026
מולא השם
אוי אוי אוי. איזו הפתעה. צנגאוקר הולכת לפוליטיקה. מפגר זה שיצרף אותה אליו. אישה בוטה ואלימה מילולית. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮18:16 10.01.2026
קוקו
חרא עליה, לכי לחברים הסמולנים שלך19:04 10.01.2026
מה היתרון שלה? אזרחית כמו כל אזרח אחר
שיכול להעמיד את עצמו לבחירות19:14 10.01.2026
קוקו
ZB
אריק
