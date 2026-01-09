עץ קרס על רכב נוסע ופגע במספר רכבים חונים בבני ברק, כשצוותי מד"א דיווחו שהנוסעים לא נפגעו ולא נזקקו לטיפול. מנגד, גבר בן 65 נפצע באורח בינוני לאחר שעץ קרס על רכבו באשקלון

אירוע שהיה יכול להסתיים באסון – נגמר ללא נפגעים בגוף: עץ קרס היום (שישי) על רכב נוסע וכן פגע במספר רכבים חונים ברחוב הירדן בבני ברק, זאת בעקבות מזג האוויר הסוער. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו כי נוסעי הרכב לא נפגעו ולא נזקקו לטיפול רפואי.

חובש רפואת חירום במד"א אבי ריימנוד, סיפר כי "אני גר בבניין סמוך ושמעתי רעש חזק של עץ שקרס. תוך כדי שירדתי למטה דיווחתי למוקד מד"א שיזניק כוחות נוספים. העץ היה על מספר רכבים, סיפרו לנו שאחד הרכבים נפגע במהלך נסיעה. ביצענו בדיקות רפואיות לנוסעי הרכב והאירוע נגמר בנס ללא נפגעים".

עם זאת, אירוע דומה התרחש במקביל באשקלון, ובו גבר כבן 65 נפצע באורח בינוני אחרי שרכבו התהפך מפגיעת עץ שקרס בשדרות יצחק רבין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים ברזילי, כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלות בראש ובגפיים.

חובש רפואת חירום במד"א איציק אלבז, סיפר כי "הייתי בסמוך למקום וקיבלתי קריאה באפליקציה על תאונת דרכים. הגעתי עם ניידת טיפול נמרץ של מד"א ואופנועי תגובה מידית. ראינו את העץ בסמוך לרכב ואת הנהג לכוד כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו בינוני".