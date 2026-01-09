סקר "מעריב" המתפרסם הבוקר מציג שינוי במפת המנדטים, כאשר השחקן המרכזי שמשנה את התמונה הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. מפלגתו, "בנט 2026", רושמת זינוק מרשים ועולה ל-22 מנדטים, לעומת 19 בסקר שנערך בשבוע שעבר. התחזקותו של בנט מגיעה במקביל לירידה קלה בכוחן של רוב מפלגות המרכז-שמאל והימין המסורתי.
מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה לשמור על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 27 מנדטים, אך תמונת הגושים הופכת מורכבת עבורה. קואליציית נתניהו הנוכחית מאבדת מכוחה ויורדת ל-51 מנדטים בלבד, זאת לאחר שעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת במנדט ועומדת על 9. גם במפלגות החרדיות נרשמת יציבות יחסית, כאשר ש"ס מקבלת 8 מנדטים ויהדות התורה ניצבת על 7.
בצד השני של המפה, מפלגתו של גדי אייזנקוט, "ישר!", מצליחה להתבסס עם 10 מנדטים, נתון זהה לזה שקיבלה מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן. לעומתן, המפלגות הוותיקות יותר באופוזיציה חוות מגמת היחלשות קלה: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ויש עתיד בראשות יאיר לפיד מאבדות מנדט כל אחת, ויורדות ל-9 ול-8 מנדטים בהתאמה.
בגזרת המפלגות הערביות לא נרשם שינוי, כאשר הן חד"ש-תע"ל והן רע"מ שומרות על כוחן עם 5 מנדטים לכל אחת. בסך הכל, גוש האופוזיציה בצירוף המפלגות של בנט ואייזנקוט מגיע ל-59 מנדטים, נתון המקרב אותם מאוד לאפשרות של הקמת ממשלה, בעוד גוש נתניהו ממשיך להתרחק מקו 60 המנדטים.
סם
נוכלים וגנבי הקולות בכותרת של נוכלים וגנבי קולות האם טיפשים שימושיים תמיד טפשים שימושיים זו השאלה???? האם טיפשים שימושיים מתחלפים זו שאלה שהתשובה עליה ברורה כאם התשובה עליה לא היתה ברורה לא...
א
לוזר ממעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם מעריב העניק לשמאל, כל שבוע, ניצחון סוחף, והימין בראשות נתניהו ניצחו ניצחון עצום עם 64 מנדטים!!וערוץ 14 היה הי...
א
כריגל, מעריב הרקוב לוקח 10 מנדטים מהליכוד ומעביר לבנט, הבוגד הנוכל - כשהשמאל שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות - מרוסק לחלוטין!וכשנתניהו לא רק רק הציל...
א
ההפך המוחלט! עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודעה!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, ומזה חודשים, נתניהו מקבל 35 מנדטים והימין מקבל 66 מנדטים לניצחון אדיר!!והשמאל, כרגיל, מקבל 44 מנדטים בלבד!סקרי ערוץ...
יעקב ל
סרוטים,מי יבחר בבנט הנוכל .ח ח ח ח10:59 09.01.2026
סם
נוכלים וגנבי הקולות בכותרת של נוכלים וגנבי קולות האם טיפשים שימושיים תמיד טפשים שימושיים זו השאלה???? האם טיפשים שימושיים מתחלפים זו שאלה שהתשובה עליה ברורה כאם התשובה עליה לא היתה ברורה לא...
א
לוזר ממעריב ממחזר את ה"סקרים" שלו עד לבחירות האחרונות שבהם מעריב העניק לשמאל, כל שבוע, ניצחון סוחף, והימין בראשות נתניהו ניצחו ניצחון עצום עם 64 מנדטים!!וערוץ 14 היה הי...
א
כריגל, מעריב הרקוב לוקח 10 מנדטים מהליכוד ומעביר לבנט, הבוגד הנוכל - כשהשמאל שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה הקיומית בשבע חזיתות - מרוסק לחלוטין!וכשנתניהו לא רק רק הציל...
א
ההפך המוחלט! עוד "סקר" דמגוגי להינדוס התודעה!לפי סקר ערוץ 14 מהיום, ומזה חודשים, נתניהו מקבל 35 מנדטים והימין מקבל 66 מנדטים לניצחון אדיר!!והשמאל, כרגיל, מקבל 44 מנדטים בלבד!סקרי ערוץ...
