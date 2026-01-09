סקר "מעריב" המתפרסם הבוקר מציג שינוי במפת המנדטים, כאשר השחקן המרכזי שמשנה את התמונה הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. מפלגתו, "בנט 2026", רושמת זינוק מרשים ועולה ל-22 מנדטים, לעומת 19 בסקר שנערך בשבוע שעבר. התחזקותו של בנט מגיעה במקביל לירידה קלה בכוחן של רוב מפלגות המרכז-שמאל והימין המסורתי.

מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה לשמור על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 27 מנדטים, אך תמונת הגושים הופכת מורכבת עבורה. קואליציית נתניהו הנוכחית מאבדת מכוחה ויורדת ל-51 מנדטים בלבד, זאת לאחר שעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת במנדט ועומדת על 9. גם במפלגות החרדיות נרשמת יציבות יחסית, כאשר ש"ס מקבלת 8 מנדטים ויהדות התורה ניצבת על 7.

נתניהו גדה מערבית

בצד השני של המפה, מפלגתו של גדי אייזנקוט, "ישר!", מצליחה להתבסס עם 10 מנדטים, נתון זהה לזה שקיבלה מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן. לעומתן, המפלגות הוותיקות יותר באופוזיציה חוות מגמת היחלשות קלה: ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ויש עתיד בראשות יאיר לפיד מאבדות מנדט כל אחת, ויורדות ל-9 ול-8 מנדטים בהתאמה.

בגזרת המפלגות הערביות לא נרשם שינוי, כאשר הן חד"ש-תע"ל והן רע"מ שומרות על כוחן עם 5 מנדטים לכל אחת. בסך הכל, גוש האופוזיציה בצירוף המפלגות של בנט ואייזנקוט מגיע ל-59 מנדטים, נתון המקרב אותם מאוד לאפשרות של הקמת ממשלה, בעוד גוש נתניהו ממשיך להתרחק מקו 60 המנדטים.