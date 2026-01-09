אחרי הביקורת הקשה שהוטלה בה השבוע ברשת, שבות רענן – מספר 2 במפלגתו של יועז הנדל – מבהירה כי ישיבה עם יאיר גולן בהחלט על הפרק: "אם הוא יבחר בשנאה על פני הציונות. זה כבר יהיה שלו"

אחרי הסערה ברשת שהתעוררה השבוע בעקבות קריקטורה שפרסם האומן הסרוג, אור רייכרט, שבות רענן – מספר 2 במפלגת המילואימניקים של יועז הנדל – פרסמה פוסט ארוך בפייסבוק בו היא קוראת להפסיק את שיח החרמות, לצאת מקונספציית הגושים ולא פוסלת ישיבה עם יאיר גולן בממשלה.

כזכור, בקריקטורה שפרסם רייכרט נראית רענן כשבמנשא התינוק שלה נמצא יאיר גולן – כמשל לזה שמי שתומך בה בעצם בוחר ביאיר גולן. הבחירה של רייכרט להציג את הדברים בצורה הזו, נובעים מכך שרענן מגיעה לכל מקום עם בנה הקטן.

אמש, בפוסט ארוך בפייסבוק שטחה רענן את משנתה אך הדברים העיקריים בכל הנוגע לכוונותיה ולשותפיה הפוליטיים, מופיעים בסופו.

רענן כתבה, בין היתר: "אני מבינה שאני מאיימת על סדרי העולם הנוחים שפותרים כל דילמה או אוזלת יד של ממשלת הימין שלנו ב"תראו איזה אמירות מזעזעות יש ליאיר גולן", גם אני מזדעזעת ומוקיעה את האמירות שלו, וגם יומיים לפני הקריקטורה הזו יצאתי להגנת סמוטריץ' וזיני אל מול הדה לגיטימציה שגולן ניסה לעשות להם כחרד"לים, תוך דריסת הדמוקרטיה".

רענן ציינה כי "אבל זה לא אומר שאין לי זכות לדרוש מהממשלה שלי להיות אחראית ולהגיד שאם לא ייצגו את הערכים שחונכנו עליהם כציונות דתית וימכרו את משפחותינו, את התורה, ואת הבטחון לתווך הקצר והארוך לחרדים – נייצג את עצמנו ונדאג לעתיד ילדינו. זה מימוש שלטון העם. וטוב מאוד שזה מאיים עליכם, אולי תתאפסו ותעשו תשובה. ואם לא- נחליף אתכם".

היא המשיכה וכתבה: "הטיעון האמיתי כנגד דיפסטייט הוא שמי שקובע את המדיניות צריך להיות נבחר על ידי העם, ושאם לא ייצג אותו הוא יוחלף. ובכן, אינני מבינה את העליהום של הצעה עצמית לייצוג כשמי שרציתי שייצגו אותו במפלגת הציונות הדתית בחרו לא לעשות זאת בסוגיה כל כך חשובה לבטחון העם, ההתישבות ושלמות העם".

"טיעון שלמות הקואלציה היה יכול להתחיל לעניין אם היינו בלחימה עצימה או לא בשנת בחירות שמתקרבות בלאו הכי. מכל מקום חשוב להדגיש: שלמות הקואליציה היא לא ערך אלא אמצעי. ממשלת ימין נבחנת במדיניות ימנית. גוש "אמוני" נבחן במדיניות לאומית – ביטחון, אחריות, חיזוק צה"ל והחברה הישראלית, ונכונות להתמודד עם אתגרי המציאות הגדולים העומדים לנו העת הגורלית הזו. כשבשם "היציבות" מגחכים על חוק גיוס שהוא הפקרות, עם מנגנוני שמאל סוציאליים מובהקים, כשעסקנות חרדית מטפחת תרבות של שקר, חילול ה' והתחמקות – זו לא מדיניות ימין. כשטורקיה מצטרפת לניהול רצועת עזה כשחמאס עוד שולט בה – זה לא ניצחון מוחלט ולא מדיניות ימין. זו הכלה וחזרה לקונספציה מסוכנת ולמנדט בינ"ל, במשמרת של ה"ימין".

בסוף דבריה התייחסה שבות לטענות לפיהן מיש בוחר בה מכניס את יאיר גולן לממשלה, וכתבה: "וכאן החלק החשוב שעונה לחשש שעמד מאחורי הקריקטוריה: אם נצא מקונספציית הגושים שמסכנת את שלמות עם ישראל ומדינת ישראל ומאפשרת ממשלות שנסחטות על ידי גורמים לא ציוניים שלא רואים בבטחון מדינת ישראל ושגשוג מדינת ישראל ערך, אלא עצמאי לאוטונומיות שאפשרנו להם בגלל שלא ידענו לנהל שיח ולהגיד את עמדותנו המבוססות כאנשי ימין, ולהתנחל בלבבות גם בזירה הציבורית".