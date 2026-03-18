טיל איראני פגע בתחנת הרכבת תל אביב מרכז

מבצע שאגת הארי היום ה-19. במטח הטילים הלילה פגע פצצת מצרר בתחנת הרכבת המרכזית בישראל - תל אביב מרכז-סבידור.

הפגיעה התרחשה במסילה הצדדית בה פועל הקו לירושלים. בשל כך הוגבלה תנועת הרכבות מירושלים עד לנתב"ג. שם נאלצו הנוסעים להחליף רכבת כדי להגיע ליעדים בתל אביב.

ברכבת אומרים כי פעילות הרכבת חודשה החל מהשעה 6:00, כולל בתחנת ת"א סבידור מרכז.

"​צוותי הרכבת עמלו לאורך כל הלילה לתיקון הנזקים והכשרת התחנה, על מנת לאפשר את החזרת השירות לסדרו במהירות המרבית. יובהר כי בשל העבודות המתבצעות מקום, נראות התחנה אינה מיטבית בעת הזו".

הזירה ברכבת מרכז צילום: דוברות רכבת ישראל

הנזק בתחנת רכבת מרכז צילום: דוברות רכבת ישראל