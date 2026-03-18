טיל איראני פגע בתחנת הרכבת תל אביב מרכז

במתקפת הטילים האיראנים הלילה, פגעה פצצת מצרר בתחנת הרכבת הגדולה בישראל - תל אביב מרכז-סבידור. ברכבת עמלו במשך הלילה כדי להחזיר את תנועת הרכבות לסדרה

כ"ט אדר התשפ"ו
הנזק בתחנת רכבת מרכז צילום: דוברות רכבת ישראל

מבצע שאגת הארי היום ה-19. במטח הטילים הלילה פגע פצצת מצרר בתחנת הרכבת המרכזית בישראל - תל אביב מרכז-סבידור.

הפגיעה התרחשה במסילה הצדדית בה פועל הקו לירושלים. בשל כך הוגבלה תנועת הרכבות מירושלים עד לנתב"ג. שם נאלצו הנוסעים להחליף רכבת כדי להגיע ליעדים בתל אביב.

ברכבת אומרים כי פעילות הרכבת חודשה החל מהשעה 6:00, כולל בתחנת ת"א סבידור מרכז.

"​צוותי הרכבת עמלו לאורך כל הלילה לתיקון הנזקים והכשרת התחנה, על מנת לאפשר את החזרת השירות לסדרו במהירות המרבית. יובהר כי בשל העבודות המתבצעות  מקום, נראות התחנה אינה מיטבית בעת הזו".

