האיראנים ירו טיל: אזעקות במרכז ובשפלה

מבצע שאגת הארי היום ה-19. התקבלו התרעות על ירי טיל איראני לעבר מרכז הארץ. התושבים נקראים לשפר מיקום למרחבים מוגנים.
בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים שומרון, דן, ירקון, השפלה, שפלת יהודה, לכיש, בקעה.
במהלך הלילה שוגרו שבעה מטחים של טילים לעבר גוש דן וירושלים. ברמת גן הייתה הזירה המרכזית בה נהרגו שני בני זוג כבני 70 מפגיעה ישירה בביתם. זירות נוספות בבני ברק ובתל אביב.
דובר צה"ל מסר: "צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.
יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".
