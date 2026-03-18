כמו בעזה: צה"ל מפיל בניינים ברובע הדאחייה בביירות. צפו

צה"ל פועל בביירות כמו שהוא פועל בעזה. אחרי אזהרת פינוי לבניין בושהאר בדאחייה, הבוקר נורה טיל לבניין וגרם לקריסתו. צפו

מבצע שאגת הארי היום ה-19. צה"ל פועל בחופשיות בביירות כמו שהוא פועל בעזה, ויש שיגידו כמו שהוא פועל בטהרן.

אתמול הוציא דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לבניין בושהאר ברובע הדאחייה בביירות, שם מרוכזים התושבים השיעים המזוהים עם חיזבאללה ואיראן. בגלל האזהרה המוקדמת, ידעו הצלמים להתמקם ולהמתין לתקיפה, והבוקר היא הגיעה עם טילים שפגעו בתחתית המבנה והביאו לקריסתו.

הפלת הבניין בדאחיה

אתמול בערב, הוציא דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לעיר צור - העיר הגדולה בחוף הים בדרום לבנון. בעקבות האזהרה התפנו כ-150 אלף תושבים מהעיר צפונה.

דובר צה"ל מסר: "לאחר פינוי תושבי העיר צור שבדרום לבנון ובתגובה לירי לעבר שטח ישראל, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון".