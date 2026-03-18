הבסיג' על הכוונות. צה"ל השלים סבב תקיפות נוסף באיראן

היום ה-19 של מבצע שאגת הארי. חיל האוויר השלים מטס תקיפה רחב בטהרן: הותקפו מפקדות של משטר הטרור האיראני ומרכזי תחזוקה של כוחות ביטחון הפנים

המטרות של צה"ל כרגע הן בשלוש זירות מרכזיות באיראן: השמדת מערך הטילים והגרעין האיראניים המסכנים את ישראל, פגיעה בכוח השיטור הפנימי - הבסיג' כדי לאפשר לעם האיראני להתקומם נגד המשטר ובין לבין השלמת השמדת מערך ההגנה האוויריות כדי לאפשר חופש פעולה לצה"ל ולצבא ארה"ב להמשיך בפעילות.

תקיפת אנשי בסיג' בטהרן

בין המפקדות שהותקפו בטהרן ביממה האחרונהף

מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר באיראן.

מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים.

מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים.

תיעוד של היעד שהותקף באיראן צילום: דובר צה

במקביל, הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

בצה"ל אומרים: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".