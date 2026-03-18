הבסיג' על הכוונות. צה"ל השלים סבב תקיפות נוסף באיראן

מבצע שאגת הארי היום ה-19. צה"ל מודיע כי השלים הלילה מטס תקיפה על יעדי משטר איראנים ושל מערך הטילים הבליסטיים.
המטרות של צה"ל כרגע הן בשלוש זירות מרכזיות באיראן: השמדת מערך הטילים והגרעין האיראניים המסכנים את ישראל, פגיעה בכוח השיטור הפנימי - הבסיג' כדי לאפשר לעם האיראני להתקומם נגד המשטר ובין לבין השלמת השמדת מערך ההגנה האוויריות כדי לאפשר חופש פעולה לצה"ל ולצבא ארה"ב להמשיך בפעילות.
בין המפקדות שהותקפו בטהרן ביממה האחרונהף
- מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר באיראן.
- מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים.
- מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים.
במקביל, הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.
בצה"ל אומרים: "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".
