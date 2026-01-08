אחרי תקופה ארוכה בגרמניה בה מיעט לשחק, סאות'המפטון האנגלית הודיעה על השאלתו של השוער הישראלי דניאל פרץ מבאיירן מינכן

אחרי תקופה ארוכה בגרמניה בה מיעט לשחק, היום (חמישי) סאות'המפטון האנגלית הודיעה על השאלתו של השוער הישראלי דניאל פרץ מבאיירן מינכן.

ההשאלה היא עם אופציית רכישה של כ-8 מיליון יורו. האנגלים יוכלו לממש אותה אחרי חצי עונת ההשאלה. השוער, שהושאל הקיץ להמבורג, בתקווה לקבל דקות, אך הוא שיחק פעמיים בלבד.

לפני שבוע פרסמנו כי השוער הישראלי דניאל פרץ צפוי לעזוב את המבורג לאחר קדנציה קצרה במיוחד. סאות'המפטון נמצאת במקום ה-13 והמאכזב בצ'מפיונשיפ אחרי שירדה מהפריימירליג בעונה הקודמת.

הקבוצה המכונה "הקדושים" נוסדה ב-1885 היא אחת מהוותיקות בעולם. בעבר שיחק בה אייל ברקוביץ', ופרץ יהיה הישראלי השנה בה. היא משחק באצטדיון סנט מרי המכיל 32,505.