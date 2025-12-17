הבונדסטאג אישר הרחבת עסקת "חץ 3" עם ישראל ב־3.1 מיליארד דולר נוספים, והיקף העסקה הכולל מטפס ל־6.7 מיליארד – הגדולה בתולדות הייצוא הביטחוני הישראלי.

לאחר שכבר ביצעה עם ישראל עסקת נשק במימדים אדירים וחסרי תקדים בשוק הישראלי, גרמניה לא עוצרת ומכפילה את ההימור על ישראל. לאחר שמערכת החץ נחתה במדינה לפני שבועות בודדים, הגרמנים מכפילים את הרכישה תמורת 3.1 מיליארד דולר נוספים.

הבונדסטאג הגרמני אישר הרחבה דרמטית של העסקה עם ישראל לרכישת מערכות הגנה אווירית מדגם החץ 3, בהיקף נוסף של כ־3.1 מיליארד דולר. בסך הכול, היקף עסקת החץ בין המדינות מטפס ללמעלה מ־6.7 מיליארד דולר – שיא היסטורי לייצוא הביטחוני של ישראל.

על פי הודעת משרד הביטחון, משרד הביטחון והפרלמנט הגרמני אישרו את הרחבת עסקת המכירה של מערכת "חץ 3", מערכת יירוט חוץ־אטמוספרית מהמתקדמות בעולם.

העסקה תסתכם בסכום עצום של לא פחות מ-20 מיליארד שקלים, ותהפוך שוב לגדולה בהיסטוריה של תעשיות הנשק הישראליות.

במשרד הביטחון מדגישים כי הרחבת העסקה משתלבת באסטרטגיה שמובילים שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר ברעם, להגדלת הייצוא הביטחוני הישראלי. הכנסות העסקה צפויות לאפשר האצה משמעותית של בניין הכוח של צה"ל, חיזוק התעשיות הביטחוניות ופיתוח הדורות הבאים של מערכות ההגנה האווירית.

החתימה הרשמית על הרחבת העסקה צפויה להתקיים מחר בגרמניה, בראשות ראש מנהלת "חומה" במפא"ת, משה פתאל, וראש המשרד הפדרלי הגרמני לרכש ציוד ביטחוני, טכנולוגיות מידע ותמיכה תפעולית בצבא גרמניה, אנטה לניגק־אמדן, ובהשתתפות נציגי משרדי הביטחון של שתי המדינות והתעשייה האווירית.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי אישור הבונדסטאג הוא "ביטוי מובהק לאמון העמוק שגרמניה נותנת במדינת ישראל, ביכולותיה הטכנולוגיות ובשותפות האסטרטגית בינינו", והוסיף כי ההכנסות מהעסקה יסייעו להבטחת יתרונה האיכותי של ישראל לשנים קדימה.