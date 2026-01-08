12:38

רשמי: דניאל פרץ עובר ליעד חדש

12:34

אחרי ההדחה דורין אור לא מתנצלת ומכריזה: "לא לאירוויזיון"

12:25

נתניהו מגיב ללבנון: "הפירוק לא מספיק, חיזבאללה מתחמש"

12:06

הטבח הבא מגיע? השלטון הסורי הכריז מלחמה נגד הכורדים

12:05

בית המשפט שחרר את נהג האוטובוס הדורס למעצר בית

12:01

"פתאום אפשר לנשום": נועה ארגמני ואבינתן אור בחופשה אחרי השבי

11:51

פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת שמות

11:48

עלמה זהר היא הזוכה בפרס השפה העברית

11:28

מה היה אומר הרב קוק על הנרצחים במסיבת הנובה?

11:25

גניבת עשרות מזוזות ביפו ובבת ים: שני שוהים בלתי חוקיים נעצרו

11:20

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הזמרת דיקלה

11:18

חם באיראן: המפגינים פתחו מתקפת הצתות נגד המשטר, כ-50 נהרגו

11:17

הפרה חמורה: רקטה שוגרה מעזה והתפוצצה ברצועה

11:14

כתב אישום: נער מהצפון נשבע אמונים לדאע"ש ותכנן פיגוע

11:13

משני צידי המתרס: העיתונאים המתחרים בזוגיות

11:05

נציג הכנסת מודה: לא ידענו שהעבירו כבר כספים

10:55

פרשת הפצ"רית: המפכ"ל בהצהרה לגבי המשך החקירה

10:45

השופט למשטרה: תסבירו למה לאוריך אסור לדבר עם נתניהו

10:40

הכירו את רפונזל: דיסני ליהקה שחקנים ל"פלונטר"

10:25

האקדמיה ללשון הודיעה: זאת מילת השנה

12:38

רשמי: דניאל פרץ עובר ליעד חדש

12:34

אחרי ההדחה דורין אור לא מתנצלת ומכריזה: "לא לאירוויזיון"

12:25

נתניהו מגיב ללבנון: "הפירוק לא מספיק, חיזבאללה מתחמש"

12:06

הטבח הבא מגיע? השלטון הסורי הכריז מלחמה נגד הכורדים

12:05

בית המשפט שחרר את נהג האוטובוס הדורס למעצר בית

12:01

"פתאום אפשר לנשום": נועה ארגמני ואבינתן אור בחופשה אחרי השבי

11:51

פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת שמות

11:48

עלמה זהר היא הזוכה בפרס השפה העברית

11:28

מה היה אומר הרב קוק על הנרצחים במסיבת הנובה?

11:25

גניבת עשרות מזוזות ביפו ובבת ים: שני שוהים בלתי חוקיים נעצרו

11:20

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הזמרת דיקלה

11:18

חם באיראן: המפגינים פתחו מתקפת הצתות נגד המשטר, כ-50 נהרגו

11:17

הפרה חמורה: רקטה שוגרה מעזה והתפוצצה ברצועה

11:14

כתב אישום: נער מהצפון נשבע אמונים לדאע"ש ותכנן פיגוע

11:13

משני צידי המתרס: העיתונאים המתחרים בזוגיות

11:05

נציג הכנסת מודה: לא ידענו שהעבירו כבר כספים

10:55

פרשת הפצ"רית: המפכ"ל בהצהרה לגבי המשך החקירה

10:45

השופט למשטרה: תסבירו למה לאוריך אסור לדבר עם נתניהו

10:40

הכירו את רפונזל: דיסני ליהקה שחקנים ל"פלונטר"

10:25

האקדמיה ללשון הודיעה: זאת מילת השנה