"מישהו צריך לקחת פה אחריות ולהגיד די, בוא נעצור את זה. גם על הסיסמאות של נמות ולא נתגייס". פאנל כיפות ברזל מסכם את השבוע הפוליטי על מדורו, יאיר גולן, ברקת והרצח במגזר הערבי. צפו

התוכנית השבועית כיפות ברזל בהגשת נתנאל איזק דנו השבוע בדריסה המזעזעת בהפגנת החרדים, בצעדיו המפתיעים של נשיא ארה"ב בוונצואלה, בסערת יאיר גולן ובאלימות במגזר הערבי

בפאנל השתתפו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן כיכר השבת ישי כהן, עו״ד גיא קנפו חבר לשכת עורכי דין וטל אלוביץ מומחה למדיניות ציבורית, לשעבר מנהל סיעת העבודה.

בפתח תכנית "כיפות ברזל" השבוע, עסק הפאנל בטרגדיה הקשה שהתרחשה בירושלים, בה נדרס למוות נער בן 14 במהלך הפגנת הקיצוניים. חברי הפאנל דנו באחריות המשטרה מחד, ובחשבון הנפש הנדרש בתוך המגזר החרדי מאידך.

ישי כהן, פרשן 'כיכר השבת', תיאר את האירוע הקשה: "זו טרגדיה איומה, נער בן 14, לפני שנה חגג בר מצווה, בן יחיד שנפטר נדרס למוות… חשבון נפש גם של המשטרה וגם שלנו המגזר החרדי פנימה, איך הגענו למצב שבו מאות מפגינים צובעים על האוטובוס, מונעים ממנו להתקדם, הנהג מרגיש מאוים". כהן הוסיף לגבי הנהג: "אני לא מסנגר עליו לשנייה אחת… אבל קשה לך, אתה לא יכול לומר שמדובר כאן בפיגוע לאומני".

עורך אתר 'סרוגים', אריה יואלי, מתח ביקורת חריפה על ההתנהלות בהפגנה: "בפרקי אבות נאמר 'אם אין דרך ארץ אין תורה', ואם אין תורה אין דרך ארץ… לא היה דרך ארץ שמה וזה מעלה בסימן שאלה גם את זה תורה". יואלי הוסיף ותהה: "מה בכלל יש להמון ללכת על נהג אוטובוס? מה אתה קשור בכלל?".

טל אלוביץ', מומחה למדיניות ציבורית, הפנה אצבע מאשימה להיערכות המשטרה: "צריך לדבר פה על ההיערכות הלקויה מאוד של משטרת ישראל ולא רק בהפגנה הזאת… אנחנו יודעים כשהיא רוצה היא יודעת מאוד מאוד להיערך יפה ולחסום מראש, וכשהיא לא רוצה כנראה זה לא מספיק".

עו"ד גיא קנפו, חבר לשכת עורכי הדין, קרא לעצור את ההסתה: "כאן צריך לעשות גם חשבון נפש בעצם על כל ההסתה, על כל הסיסמאות… נמות ולא נתגייס… מישהו צריך לקחת פה אחריות ולהגיד די, בוא נעצור את זה".

טראמפ והמסר לאיראן

הפאנל עסק גם במהלכים הבינלאומיים של דונלד טראמפ והפשיטה על ונצואלה. אריה יואלי ניתח את דמותו של הנשיא האמריקאי: "טראמפ הוא מנהיג הפכפך, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה ואיך יקרה ופה באמת הדהים את העולם". יואלי הזהיר כי חוסר הצפיות עשוי לפעול גם נגדנו: "זה יכול גם להפחיד אותנו, מה יקרה אם שבוע, עוד שנה, שלוש שנים… אחרי שהוא יחטוף את נתניהו כי הוא רוצה לקנות את נס ציונה".

גיא קנפו הדגיש את ההיבט הכלכלי מול ציר הרשע: "אנחנו צריכים להבין שיש פה הרי בוונצואלה ואיראן זה מקור כספים אדיר… זה הצינור שלה, צינור החמצן וצינור הכספים שלה, ואנחנו מבינים שהוא לא רק מאותת לאיראן 'תקשיבו אתם הבאים בתור', אלא גם הוא מקצץ להם בצינור".

טל אלוביץ' ציין כי למרות הפעולות, יש גבול לכוח האמריקאי: "אין בזה שום דבר של עוצמה, יש בזה שימוש בנשק כמעט יום הדין מבחינתו של טראמפ… לקחת אותו מהמדינה שלו זה לא פעולה שהוא יכול לעשות אותה כל הזמן".

סערת ערוץ 14 ויאיר גולן

הדיון התלהט סביב קריאתו של יאיר גולן לפעול לסגירת ערוץ 14, אל מול הקריאות לסגירת גלי צה"ל.

טל אלוביץ' טען כי הבעיה נעוצה ברגולציה ובשוויון: "ערוץ 14 יושב על משאב ציבורי… ערוץ 14 צריך לפעול במגרש שווה". לדבריו, "אם ערוץ 14 טוען לייצג הרבה ישראלים אז הוא לא זכאי להגנות ינוקא… הוא לא משלם את התשלומים שהוא צריך לשלם עבור עידן פלוס שהוא מופץ בחינם לכל אזרחי ישראל".

מנגד, גיא קנפו תקף את הצביעות בנושא חופש הביטוי: "עוד משהו שלא נשחק בישראל – חופש העיתונות וחופש הביטוי… איך יוצאת מפיו אמירה כזאת כאשר הוא בא בכיכר ובקפלן מהללים חופש, שוויון… חופש כשנוח לו, כשלא נוח לו אז זה בסדר".

אריה יואלי הציע פתרון של שוק חופשי לחלוטין בתקשורת: "הפתרון הוא… שכל אחד ישדר מה שבא לו איפה שבא לו… אתה רוצה להדליק תוכנית רדיו? לא צריך את גלי צה"ל… תקבל את התדר שלך ברדיו… תפתח את זה למי שרוצה".

"הסל של המדינה" – פופוליזם או עזרה?

חברי הפאנל היו תמימי דעים בביקורתם על תוכנית "הסל של המדינה" שהציג שר הכלכלה ניר ברקת.

ישי כהן תקף: "אני לא חושב שדרג נבחר, וכאן ניר ברקת כשר הכלכלה, צריך להתערב בשוק בצורה שכזו… בסוף זה כסף שיוצא מהכסף של כולנו". כהן הוסיף בזעם על יוקר המחיה: "מה עשית בשלוש שנים האחרונות?… אנחנו משלמים עוד מאות שקלים בחודש… אף אחד לא מדבר על הנושא הכלכלי".

אריה יואלי כינה את המהלך "ממש מיותר" ואמר: "הליכוד הפכה להיות מפלגת שמאל קומוניסטי כזאת של ועדי עובדים ושל כל מיני גילדות… אל תיגעו בכלכלה, תעזבו אותנו, תנו לנו, תנו לשוק החופשי לבד".

גיא קנפו סיכם את הנושא בעקיצה לשר: "אני מציע לניר ברקת, לשר הכלכלה, קצת לקרוא את משנתו של בגין, אב התנועה, שיבין מה זה בעצם כלכלה חופשית".

פוליטיקה: עופר וינטר לציונות הדתית?

על הדיווחים לפיהם נתניהו מעוניין להציב את עופר וינטר בראשות הציונות הדתית, הגיב ישי כהן בביטול: "פייק. אני חושב שמי שמכיר את ראש הממשלה נתניהו, הוא לא סומך מאוד על אנשים סביבו ובטח כאלו שהוא חושד בהם… נתניהו רואה בעופר וינטר לא מהחדר, הוא גם לא הסכים שהוא יהיה המזכיר הצבאי שלו כאיש של בנט, כאיש של ליברמן".

אריה יואלי אמר: "הגיע הזמן שנתניהו והליכוד יפסיקו לבחוש במפלגות אחרות. יש לך את השיריונים שלך בליכוד, תמנה מי שאתה רוצה. תעזוב אותנו בשקט. אל תיגעו בשוק החופשי ואל תיגעו במפלגות אחרות"

פינת הצל"ש והטר"ש

בסיום התכנית חילקו חברי הפאנל ציונים לשבח ולגנאי:

נתנאל איזק בחר להעניק טר"ש לשר גולדקנופף על התבטאותו: "להשוות סנקציות על גיוס לצבא… לטלאי צהוב – בושה וחרפה".

אריה יואל העניק טר"ש לח"כ אחמד טיבי שתקף את המשטרה על האירוע בתארבין. "אי אפשר מצד אחד לדרוש פעילות משטרתית נגד הרצח במגזר ואז לתקוף את המשטרה כשהיא פועלת"

ישי כהן העניק צל"ש לראש הממשלה: "נאום מאוד מרגש שלו השבוע על חוק הגיוס, על ערך לימוד התורה… אותי ברמה האישית כאזרח ריגש, כאזרח חרדי כמובן… להסביר את ערך לימוד התורה אחרי תקופה כזו נוראית".