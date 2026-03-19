השייח'ים מדובאי ביקשו שיעור: הסיפור המדהים שנחשף ב"מרכז הרב"

זמן חורף בישיבת "מרכז הרב" נחתם ביום עיון מיוחד וגדוש בשיעורי תורה לקראת חג הפסח. במהלך יום העיון, שסיכם חמישה חודשי לימוד אינטנסיביים בישיבה, שיתף רב המועצה האזורית גוש עציון ויו"ר תנועת "סולמות", הרב יוסף צבי רימון, בסיפור יוצא דופן על חוברת שכתב בשם "מגילת התקומה".

"השייח'ים ביקשו שיעור על יד ה'"

"לפני כמה שבועות קיבלתי טלפון מפתיע מגורמי ביטחון במדינה", סיפר הרב רימון למשתתפים המופתעים. "סיפרו לי שהחוברת הגיעה לדובאי ולאבו דאבי, והשייח'ים שמובילים את המדינה התרגשו מאוד. הם ביקשו שאבוא לתת להם שיעור על יד ה' במלחמת התקומה".

לדברי הרב רימון, גורמי הביטחון עודדו את המהלך באופן אקטיבי: "אמרו לי שזה מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לא רק לנצח בשטח אלא גם לבנות תודעה עולמית. אם מוסלמים מוכנים להתקרב אלינו – זה חלק מהניצחון". הרב תיאר כי זמן קצר לאחר מכן יצאה משלחת קטנה של רבנים לדובאי: "ראינו אנשים שמובילים מדינה מתרגשים מההצלחות שלנו ומחפשים לראות את יד השם, כי גם על דובאי יורים".

המסר לפסח: "השם ילחם איתכם"

במסר רוחני לקראת חג הפסח הקרב, הדגיש הרב רימון את הייחודיות של התקופה הנוכחית אל מול ההיסטוריה היהודית: "אנחנו בתקופה מרוממת של גאולה. ליל הסדר הזה הוא לא כמו בכל שנה. ביציאת מצרים הסלוגן היה 'השם ילחם לכם ואתם תחרישון', אבל היום המסר הוא 'השם ילחם איתכם' – אנחנו פועלים יחד עם הסייעתא דשמיא".

ביום העיון המיוחד, שעסק בהלכות הפסח ובענייני השעה, השתתפו דמויות תורניות בולטות ובהן הרב שלמה שפירא, הרב יצחק יעקבוביץ', הראשון לציון ורבה של ירושלים הרב שלמה משה עמאר שליט"א, וראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א.