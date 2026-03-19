גשום וסוער; שלג, רוחות והצפות: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה גשום וסוער. תחול ירידה בטמפ' ויירדן גשמים בכל הארץ. בחרמון יירד שלג.
יום שישי: בשעות הבוקר ירד גשם לפרקים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. במהלך היום יתמעט הגשם וייחלש.
יום שבת: ירדו גשמים לפרקים, ברוב חלקי הארץ. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במרומי החרמון ירד שלג, קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום, ולהצפות מקומיות בערי החוף והשפלה, בחרמון ירד שלג.
יום ראשון: יוסיף לרדת גשם מידי פעם, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה עד לשעות אחר הצהריים, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שני: מעונן חלקת עד מעונן וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית, עדיין צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
