א' ניסן התשפ"ו
גשום וסוער; שלג, רוחות והצפות: תחזית מזג אוויר לסופ"ש
גשם צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה גשום וסוער. תחול ירידה בטמפ' ויירדן גשמים בכל הארץ. בחרמון יירד שלג.

יום שישי: בשעות הבוקר ירד גשם לפרקים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, וקיים חשש ‏לשיטפונות בנחלי ‏המזרח. במהלך היום יתמעט הגשם וייחלש.‏

יום שבת: ירדו גשמים לפרקים, ברוב חלקי הארץ. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.‏ ‏במרומי החרמון ירד שלג, קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום, ולהצפות מקומיות בערי החוף והשפלה, בחרמון ירד שלג.

יום ראשון: יוסיף לרדת גשם מידי פעם, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה עד לשעות אחר הצהריים, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקת עד מעונן וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שלישי: מעונן חלקית, עדיין צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.

