סופות רעמים ושטפונות; הגשם חוזר בגדול: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: הערב והלילה צפויים גשמים מדי פעם ברוב אזורי הארץ, אשר ילווו בסופות רעמים יחידות. בחציו השני של הלילה הגשמים יתמעטו בהדרגה. קיים סיכוי לשיטפונות מקומיים בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח.

יום חמישי: מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בבוקר ירדו גשמים מידי פעם מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. משעות הצהרים הגשמים ישובו גם למרכז הארץ ולנגב, אז קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות, ובדרום הארץ ייתכן אובך.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ צפויים לרדת גשמים מדי פעם, וייתכנו סופות רעמים יחידות. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים גם במרכז הארץ. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. ברוב אזורי הארץ ירד גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות, וייתכן שם אובך. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

יום ראשון: מעונן. גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בדרום הארץ ייתכנו גשמים מקומיים קלים. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.