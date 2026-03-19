אחרי הפגיעה בחיפה: שיגור נוסף מאיראן לעבר הצפון

שעות אחרי הפגיעה במתחם בתי הזיקוק בחיפה, אזעקות שוב נשמעו ברחבי הצפון בעקבות שיגור נוסף מאיראן

אחרי הפגיעה בחיפה: פיקוד העורף עדכן כי זיהה שיגור מאיראן, כשהתראות מקדימות על אזעקות ניתנו לתושבי הצפון. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות הופעלו ביישובי קו העימות, הגליל, הגולן, והכרמל.

זהו המטח השני שנרשם הערב (חמישי) מאיראן, אחרי שבמטח הקודם זוהתה פגיעה ישירה במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה. הפגיעה במתקן האסטרטגי הובילה לשיבושים משמעותיים בתשתיות, כשהתקבל דיווחים על הפסקות חשמל בחלקים נרחבים בצפון הארץ.