אחרי הפגיעה בחיפה: שיגור נוסף מאיראן לעבר הצפון

אחרי הפגיעה בחיפה: פיקוד העורף עדכן כי זיהה שיגור מאיראן, כשהתראות מקדימות על אזעקות ניתנו לתושבי הצפון. מספר דקות לאחר מכן, אזעקות הופעלו ביישובי קו העימות, הגליל, הגולן, והכרמל.
זהו המטח השני שנרשם הערב (חמישי) מאיראן, אחרי שבמטח הקודם זוהתה פגיעה ישירה במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה. הפגיעה במתקן האסטרטגי הובילה לשיבושים משמעותיים בתשתיות, כשהתקבל דיווחים על הפסקות חשמל בחלקים נרחבים בצפון הארץ.
במערכת הביטחון ציינו כי העיתוי והיעד של המטח אינם מקריים. על פי ההערכות, התקיפה האיראנית הממוקדת לעבר תשתיות האנרגיה בחיפה הגיעה כתגובה ישירה לתקיפה רחבת ההיקף שיוחסה לישראל ביממה האחרונה, שבה נפגעו קשות מאגרי אנרגיה ונמלי נפט בשטח איראן.
במקביל דווח על פגיעה ישירה במבנה בן 5 קומות בקריית שמונה, בעקבות שיגור של רקטות מלבנון. 4 בני אדם נפצעו בזירה, בהם: גבר כבן 60 במצב קשה עם חבלה בבטן מפציעות רסיסים, אישה כבת 70 במצב בינוני עם חבלת ראש, ושני צעירים כבני 20 שנפצעו באורח קל וסובלים מפגיעות הדף. לאחר טיפול רפואי ראשוני, הפצועים פונו לבית החולים.
