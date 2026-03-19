פגיעה ישירה בבניין בקריית שמונה, פצוע קשה במקום

רגע אחרי שאזעקות צבע אדום נשמעו בקריית שמונה בעקבות שיגור רקטות מלבנון, דווח על פגיעה ישירה במבנה בן 5 קומות בעיר. לוחמי האש מתחנת גליל גולן סורקים אחר לכודים במבנה.

במקביל, חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על 4 פצועים במקום, בהם: גבר כבן 60 במצב קשה עם חבלה בבטן מפציעות רסיסים, אישה כבת 70 במצב בינוני עם חבלת ראש, ושני צעירים כבני 20 שנפצעו באורח קל וסובלים מפגיעות הדף. לאחר טיפול רפואי ראשוני, הפצועים פונו לבית החולים.

חובש רפואת חירום במד״א מורן אבו שקארה סיפר כי "מדובר בפגיעה בבניין, הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועים של מד״א. במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים, אנחנו מבצעים כעת עוד סריקות ופועלים לפינויים לבתי החולים״.