אזעקות מצפון עד דרום בעקבות ירי טילים איראניים

אחרי ששיגור אחד לא הפעיל אזעקות, גל נוסף של שיגורים מאיראן הביא לאזעקות בצפון, במרכז ובשפלה. לא דווח על נפגעים, אך כוחות פיקוד העורף פועלים בזירה בה דווח על רסיסים שנפלו בצפון

הירי מאיראן התחדש: פיקוד העורף עדכן על שיגורים מאיראן שזוהו, כשאזעקות הופעלו בירושלים, בגוש דן, בשפלה ובשומרון, וגם ביישובי אזור לכיש - בהם אשדוד ואשקלון. בהמשך דווח על שיגור נוסף לצפון, שהביא להפעלת אזעקות בחיפה, בגליל ובגולן.

ממד"א נמסר כי בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. עם זאת, בצה"ל אמרו כי כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בסדיר ובמילואים, פועלים וסורקים בשעה זו בזירה בה התקבלו דיווחים על נפילת רסיסים בצפון הארץ.

כשעה לפני המטח הנוכחי, דווח על זיהוי שיגורים מאיראן - אך בסופו של דבר לא הופעלו בהם אזעקות והשיגורים לא הגיעו לישראל.

