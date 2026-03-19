הותר לפרסום: הנקמה של איראן יצאה לדרך

אחרי התקיפה של מאגרי הנפט של איראן והאיום מצידם לתקוף יעדים אסטרטגיים במזרח בתיכון, לפני זמן קצר הותר לפרסום כי הנקמה יצאה לדרך

הצנזורה הצבאית התירה לפרסם בצהריים (חמישי) כי במטח הטילים האחרון ששיגרה איראן לעבר ישראל, זוהתה פגיעה ישירה במתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה.

הפגיעה במתקן האסטרטגי הובילה לשיבושים משמעותיים בתשתיות, ובשעה האחרונה מתקבלים דיווחים על הפסקות חשמל בחלקים נרחבים בצפון הארץ. צוותי חברת החשמל וכוחות החירום פועלים במוקדים השונים, אך בשל המצב הביטחוני והחשש ממטחים נוספים, התיקון באזורים מסוימים מתעכב.

נקמה על פגיעה בנכסי האנרגיה האיראניים

במערכת הביטחון מציינים כי העיתוי והיעד של המטח אינם מקריים. על פי ההערכות, התקיפה האיראנית הממוקדת לעבר תשתיות האנרגיה בחיפה מגיעה כתגובה ישירה לתקיפה רחבת ההיקף שיוחסה לישראל ביממה האחרונה, שבה נפגעו קשות מאגרי אנרגיה ונמלי נפט בשטח איראן.

כזכור, רק הבוקר הזהירו מומחים כי אסטרטגיית המשטר בטהרן השתנתה, וכי הם סימנו את תחום האנרגיה כזירה המרכזית שבה יוכלו לגבות מישראל ומהמערב מחיר כבד.