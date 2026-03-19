טל טיטו מסתבכת: אייל גולן תובע את כוכבת "האח הגדול"

הזמר הגיש תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד טל טיטו, בעקבות סדרת ציוצים ברשת X (טוויטר לשעבר). בכתב התביעה נטען: "ניסיון מכוער להשחיר את שמו ולהשיג פרסום על גבו"

סערה בעולם הבידור: הזמר אייל גולן הגיש היום (חמישי) תביעת לשון הרע לבית משפט השלום בבת ים נגד טל טיטו, המוכרת לצופי הטלוויזיה מהשתתפותה בתוכנית הריאליטי "האח הגדול".

התביעה, על סך 200,000 שקלים, מגיעה בעקבות פרסומים פומביים של טיטו ברשת החברתית X, בהן קבעה כי הוא "אנס" ו"פדופיל", שלטענת גולן מהווים פגיעה קשה וחסרת בסיס בשמו הטוב. כך פורסם באתר "ישראל היום".

"פרסומים שקריים ומבזים"

על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי דינו של הזמר, טיטו העלתה לרשת סדרת פוסטים ובהם האשמות חריפות וביטויים פוגעניים כלפי גולן, תוך התייחסות לפרשות עבר שכבר הוכרעו. גולן טוען כי מדובר בפרסומים שקריים שנועדו להסית נגדו ולבזות אותו בעיני הציבור.

בסביבתו של הזמר מציינים כי בתקופה האחרונה הוא החליט לנקוט במדיניות של "אפס סובלנות" כלפי השמצות ברשתות החברתיות. "לא מדובר בביקורת לגיטימית", נמסר מטעמו, "אלה פרסומים מכפישים ושקריים המהווים לשון הרע חמורה".

הרקע לתביעה

זו אינה הפעם הראשונה שגולן פונה לערכאות משפטיות נגד גולשים או דמויות ציבוריות המטיחים בו האשמות דומות. נראה כי הגשת התביעה נגד טיטו היא צעד נוסף במאמץ של הזמר לנקות את שמו ממה שהוא מגדיר כ"משפט שדה" שנערך לו ברשתות החברתיות מזה שנים.